Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura

Nou balls de diables participen a Montserrat en una jornada de cultura popular organitzada per la Federació de Diables i Dimonis

Cultura Popular
Nou balls de diables participen a Montserrat en una jornada de cultura popular organitzada per la Federació de Diables i Dimonis

Nou balls de diables participen a Montserrat en una jornada de cultura popular organitzada per la Federació de Diables i Dimonis

22/02/2026 Cultura

Aquest dissabte 21 de febrer, l’Abadia de Montserrat s’ha convertit novament en un pol de la cultura popular catalana amb la celebració de la Trobada de Balls de Diables de Catalunya, una jornada impulsada per la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya.

La trobada ha aplegat nou balls de diables d’arreu del país, en una cita que ha agermanat la tradició festiva amb la solemnitat del santuari. Hi han participat colles com els Balls de Diables de Sabadell, Badalona, Valls, Vila-seca i Masquefa, així com la Colla Jove de Ribes i les agrupacions d’Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat i la històrica colla dels Ball de Diables de Barcelona Revenedors.

Cercavila, ofrena i toc de timbals

La celebració ha començat a les deu del matí amb una cercavila en formació pel recinte del monestir. Un dels moments més emotius s’ha viscut a les onze, quan els representants de les diferents colles han entrat a la basílica de Santa Maria per fer una ofrena floral a la Mare de Déu de Montserrat, segellant així el vincle entre la festa popular i la devoció a la Patrona de Catalunya.

Al migdia, el so dels tabalers ha ressonat amb força a la plaça de Santa Maria en un gran toc conjunt de timbals, preludi de la cloenda. Finalment, a un quart d’una, el Ball de Diables de Barcelona Revenedors ha posat el punt final a la jornada amb la representació del seu tradicional Acte Sacramental, una peça de teatre popular que manté viva una de les expressions més arrelades del patrimoni festiu català.

Montserrat, punt de trobada

Un cop clos el Mil·lenari, l’Abadia referma la seva voluntat de continuar sent la casa de tots. El monestir manté la seva aposta per obrir els seus espais a les entitats del país i consolidar-se com un punt de trobada on la fe i la tradició catalanes es donen la mà, en una expressió compartida de cultura, identitat i país.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "La repressió no serveix per a tothom. Sempre n'hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així."
  2. 200 professors darreu del món reclamen la llibertat de Pablo Hasél
  3. Protesta contra lús de bases militars per a la formació d'Agents Rurals
  4. "Memòria i compromís: encara hi ha combat" al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona
  5. Prats de Molló i la Presta viurà aquest diumenge les Festes de l´Ós
  6. El CAT Tradicionàrius somple per commemorar el Dia del Combatent Català
  7. Concentració davant Via Laietana 43 per reclamar memòria i reparació
  8. Alerten que la privatització de CASA47 posa en risc 17.324 famílies que viuen en pisos de la Sareb
  9. La Flama de la Llengua arriba al Tossal del Rei el 15 de febrer i culminarà el 22 a Montserrat
  10. CGT Ensenyament reivindica que la vaga del 11F ha estat de tota la comunitat educativa
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid