Nou balls de diables participen a Montserrat en una jornada de cultura popular organitzada per la Federació de Diables i Dimonis

Aquest dissabte 21 de febrer, l’Abadia de Montserrat s’ha convertit novament en un pol de la cultura popular catalana amb la celebració de la Trobada de Balls de Diables de Catalunya, una jornada impulsada per la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya.
La trobada ha aplegat nou balls de diables d’arreu del país, en una cita que ha agermanat la tradició festiva amb la solemnitat del santuari. Hi han participat colles com els Balls de Diables de Sabadell, Badalona, Valls, Vila-seca i Masquefa, així com la Colla Jove de Ribes i les agrupacions d’Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat i la històrica colla dels Ball de Diables de Barcelona Revenedors.
Cercavila, ofrena i toc de timbals
La celebració ha començat a les deu del matí amb una cercavila en formació pel recinte del monestir. Un dels moments més emotius s’ha viscut a les onze, quan els representants de les diferents colles han entrat a la basílica de Santa Maria per fer una ofrena floral a la Mare de Déu de Montserrat, segellant així el vincle entre la festa popular i la devoció a la Patrona de Catalunya.
Al migdia, el so dels tabalers ha ressonat amb força a la plaça de Santa Maria en un gran toc conjunt de timbals, preludi de la cloenda. Finalment, a un quart d’una, el Ball de Diables de Barcelona Revenedors ha posat el punt final a la jornada amb la representació del seu tradicional Acte Sacramental, una peça de teatre popular que manté viva una de les expressions més arrelades del patrimoni festiu català.
Montserrat, punt de trobada
Un cop clos el Mil·lenari, l’Abadia referma la seva voluntat de continuar sent la casa de tots. El monestir manté la seva aposta per obrir els seus espais a les entitats del país i consolidar-se com un punt de trobada on la fe i la tradició catalanes es donen la mà, en una expressió compartida de cultura, identitat i país.