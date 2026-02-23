LSTEI participa al 3r Congrés de la Llengua Materna a Ankara

En representació del sindicat hi ha assistit el secretari de Normalització Lingüística, Carles Cabrera, acompanyat de Miguel Paz, membre del Grup de Llengües de la Confederació Intersindical. Durant el congrés, Cabrera va intervenir en una taula rodona juntament amb representants del sindicat gallec STEG i del sindicat basc ELA, on es va analitzar la situació de les llengües minoritzades a l’Estat espanyol.
En el debat es va abordar la realitat de la llengua galaicoportuguesa, així com la de l’asturià, que encara no ha estat reconegut com a llengua oficial. Cabrera també va exposar la situació del català arreu del seu domini lingüístic —a l’Aragó, Catalunya, el País Valencià i, especialment, a les Illes Balears—, posant l’accent en les dificultats estructurals que afronta.
Segons el portaveu de l’STEI, la supervivència del català hauria requerit, durant la Transició política, el seu reconeixement com a única llengua oficial. En l’actual context, va afirmar, la continuïtat del poble català passa per disposar d’un Estat propi, especialment davant l’avenç de l’extrema dreta i les amenaces creixents contra la cultura i l’autogovern.
Entre les conclusions del Congrés de Turquia es va remarcar que les llengües constitueixen una part fonamental de la cultura i la identitat dels pobles. Tal com recordava l’antropòleg i lingüista Edward Sapir, cada vegada que desapareix una llengua, s’esborra també una manera única de veure i entendre el món.