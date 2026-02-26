Feliu Ventura estrena el videoclip Tot el que hem guanyat perdent, un cant a les pèrdues que esdevenen victòries col·lectives.

Feliu Ventura ha publicat el videoclip de Tot el que hem guanyat perdent, la cançó que dona títol al seu nou disc i que n’avança el llançament previst per al 6 de març. La peça arriba acompanyada d’un videoclip sorprenent i tendre, produït i guionitzat per la productora Tourmalet, amb forma de xicotet curt quasi cinematogràfic.
La cançó revisita el passat recent per entendre el present i imaginar el futur. Ventura hi recorre les pèrdues personals i col·lectives viscudes des de la quotidianitat —amistats que es trenquen, absències, el temps que la precarietat ens roba—, però també els aprenentatges i les complicitats que expliquen d’on venim i fins on hem arribat.
Un relat d’infantesa amb dimensió política
El videoclip situa l’acció en una cursa de bicicletes protagonitzada per uns xiquets a la Xàtiva de la infantesa del cantant —o en qualsevol poble on l’espectador es pugui reconèixer. La història, ideada pel mateix músic, converteix un record aparentment íntim en una metàfora compartida sobre el pas del temps i la construcció col·lectiva.
Amb la seva veu poètica i compromesa, Ventura situa les experiències personals dins d’un marc social més ampli, reafirmant aquella idea que allò que és personal és polític —un aprenentatge travessat pel feminisme negre— i que, gairebé sense buscar-ho, impregna tot el nou repertori.
Un disc sobre pèrdues i esperança
Tot el que hem guanyat perdent serà també el títol del nou treball discogràfic, que es publicarà el 6 de març. El disc parla de pèrdues en múltiples formes, però defuig la nostàlgia paralitzadora. Al contrari, reivindica el pas del temps com un espai per comprendre, transformar i projectar-se cap al futur amb els altres.
Amb aquest primer avançament, Feliu Ventura obre un viatge col·lectiu on la cançó torna a ser eina de memòria, pensament crític i abraçada compartida. Perdre, suggereix el músic, pot ser també una manera —potser necessària— de guanyar.