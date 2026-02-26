Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Harmonies de lluita

Feliu Ventura estrena el videoclip Tot el que hem guanyat perdent, un cant a les pèrdues que esdevenen victòries col·lectives.

Cantautor
Feliu Ventura estrena el videoclip Tot el que hem guanyat perdent, un cant a les pèrdues que esdevenen victòries col·lectives.

El videoclip situa l’acció en una cursa de bicicletes protagonitzada per uns xiquets a la Xàtiva de la infantesa del cantant —o en qualsevol poble on l’espectador es pugui reconèixer. La història, ideada pel mateix músic, converteix un record aparentment íntim en una metàfora compartida sobre el pas del temps i la construcció col·lectiva.

26/02/2026 Harmonies de lluita

Feliu Ventura ha publicat el videoclip de Tot el que hem guanyat perdent, la cançó que dona títol al seu nou disc i que n’avança el llançament previst per al 6 de març. La peça arriba acompanyada d’un videoclip sorprenent i tendre, produït i guionitzat per la productora Tourmalet, amb forma de xicotet curt quasi cinematogràfic.

La cançó revisita el passat recent per entendre el present i imaginar el futur. Ventura hi recorre les pèrdues personals i col·lectives viscudes des de la quotidianitat —amistats que es trenquen, absències, el temps que la precarietat ens roba—, però també els aprenentatges i les complicitats que expliquen d’on venim i fins on hem arribat.

Un relat d’infantesa amb dimensió política

El videoclip situa l’acció en una cursa de bicicletes protagonitzada per uns xiquets a la Xàtiva de la infantesa del cantant —o en qualsevol poble on l’espectador es pugui reconèixer. La història, ideada pel mateix músic, converteix un record aparentment íntim en una metàfora compartida sobre el pas del temps i la construcció col·lectiva.

Amb la seva veu poètica i compromesa, Ventura situa les experiències personals dins d’un marc social més ampli, reafirmant aquella idea que allò que és personal és polític —un aprenentatge travessat pel feminisme negre— i que, gairebé sense buscar-ho, impregna tot el nou repertori.

Un disc sobre pèrdues i esperança

Tot el que hem guanyat perdent serà també el títol del nou treball discogràfic, que es publicarà el 6 de març. El disc parla de pèrdues en múltiples formes, però defuig la nostàlgia paralitzadora. Al contrari, reivindica el pas del temps com un espai per comprendre, transformar i projectar-se cap al futur amb els altres.

Amb aquest primer avançament, Feliu Ventura obre un viatge col·lectiu on la cançó torna a ser eina de memòria, pensament crític i abraçada compartida. Perdre, suggereix el músic, pot ser també una manera —potser necessària— de guanyar.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "La repressió no serveix per a tothom. Sempre n'hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així."
  2. El CAT Tradicionàrius somple per commemorar el Dia del Combatent Català
  3. Prats de Molló i la Presta viurà aquest diumenge les Festes de l´Ós
  4. Protesta contra lús de bases militars per a la formació d'Agents Rurals
  5. Paraules per a lActe «Més memòria històrica» del 19 de febrer del 2026
  6. Alerten que la privatització de CASA47 posa en risc 17.324 famílies que viuen en pisos de la Sareb
  7. Poble Lliure reclama eleccions immediates i acusa Illa dincapacitat davant la crisi social
  8. "Memòria i compromís: encara hi ha combat" al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona
  9. Aplec de la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí
  10. LAssemblea Pagesa de Catalunya es presenta per primera vegada a les eleccions agràries
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid