Els sindicats deducació rebutgen la proposta retributiva del Departament i convoquen vaga del 16 al 20 de març

Ensenyament
Les vagues clouran  amb una manifestació el divendres 20 de març a les 12.30 h a la plaça Tetuan de Barcelona, que finalitzarà davant el Parlament.

26/02/2026 Educació

Els sindicats amb representació a la mesa sectorial d’educació han qualificat d’“inacceptable” la nova proposta retributiva presentada pel Departament d’Educació aquest dimecres 25 de febrer. Segons denuncien, l’oferta planteja un increment del complement específic del 20% en cinc anys, una mesura que consideren insuficient i fora del marc de negociació acceptable.

La proposta suposaria que el professorat de secundària començaria amb un augment de 28,8 euros mensuals fins a arribar als 144 euros al cinquè any, mentre que a infantil i primària l’increment inicial seria de 28,2 euros fins als 141 euros al final del període.

Els sindicats reclamen disposar de totes les dades salarials comparatives amb la resta de comunitats autònomes i insisteixen que qualsevol proposta hauria de situar el professorat català al capdavant de les retribucions de l’Estat, tenint en compte el cost de la vida i la complexitat del sistema educatiu. També exigeixen que l’augment tingui un impacte principal aquest mateix any i que s’estableixi un calendari dins l’actual legislatura.

Davant la manca d’acord, les organitzacions sindicals han declinat continuar la negociació en la sessió d’aquest dimecres i han convocat vaga del 16 al 20 de març. La mobilització culminarà amb una manifestació el divendres 20 de març a les 12.30 h a la plaça Tetuan de Barcelona, que finalitzarà davant el Parlament.

