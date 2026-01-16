UP lliura lliure al·legacions a 43 projectes de parcs fotovoltaics i eòlics el 2025 per preservar el sòl agrari

Unió de Pagesos ha presentat al·legacions a 43 projectes d’energies renovables durant el 2025, 38 de solars i 5 d’eòlics (dos d’aquests últims aquest gener), amb l’objectiu de preservar el sòl agrari, perquè no incorporaven tota la informació sobre afectacions agràries, com preveu la Llei dels espais agraris.
Pel que fa als parcs solars, les al·legacions corresponen a 36 projectes que afecten 492 hectàrees d’un total de 100 projectes que han estat a informació pública tramitats pel Govern català, i a tres tramitats per l’Estat i que suposen 115 hectàrees. Entre els 36 projectes del Govern, dos parcs estan situats a l’Àrea Metropolitana, 8 a les Terres de l’Ebre, 4 al Camp de Tarragona; 3 a les Comarques Centrals, 5 a Comarques de Girona i 14 a la Plana de Lleida, mentre que els dos estatals són al Gironès i a la Terra Alta (vegeu taula 1 i taula 2).
Quant als parcs eòlics, el sindicat ha lliurat al·legacions a cinc dels tramitats per la Generalitat, un dels quals al Baix Camp i quatre a l’Alt Empordà (vegeu taula 3).
Unió de Pagesos vetlla per la viabilitat de l’activitat agrària a través d’un model d’implantació d’energies renovables planificat i que prioritzi la proximitat de la producció elèctrica d’aquest origen als centres de consum, impulsat amb transparència i amb la implicació del territori. A més, defensa el desenvolupament de l’autoconsum i un model de renovables que anteposi l’ús d’espais ja alterats per l’activitat humana en comptes de malmetre espais d’alt valor agrològic o d’interès agrari elevat.
Tot i que la majoria dels projectes d’energies renovables incorporen l’Anàlisi d’Afectacions Agràries obligatori, en general no recullen la informació que exigeix la llei d’espais agraris sobre les finques agràries afectades ni avaluen l’efecte de la pèrdua de superfície productiva. Tampoc inclouen alternatives que no afectin a altres finques no cultivades ni tenen en compte els factors socioeconòmics de les explotacions. Pel que fa a les mesures compensatòries no corregeixen la reducció de la superfície agrícola ni la pèrdua del potencial productiu.
Unió de Pagesos també ha presentat el 2025 recursos d’alçada a 10 projectes de parcs solars que s’havien autoritzat, i ha retirat el recurs d’un altre projecte aprovat després que els promotors n’haguessin introduït canvis a petició del sindicat, entre els quals, mesures compensatòries per la pèrdua de potencial productiu (vegeu taula 4). També ha presentat contenciós administratiu a vuit projectes solars més (vegeu taula 5). En cas que el Govern no esmeni la tramitació il·legal feta fins ara, exposarà la Generalitat a futures indemnitzacions multimilionàries als promotors dels projectes, com a mínim, de més de 403 milions d’euros pels 20 projectes portats avui davant la Justícia.
D’altra banda, el sindicat ha presentat al·legacions a la línia de molt alta tensió [MAT] LAAT 220kv SET Cabañera – SET CS Promotors L’Espluga (projecte PEol-932 AC), de 85 quilòmetres íntegrament aeris a través d’espai agrari perquè no inclou l’anàlisi d’afectacions agràries. Afecta, entre altres, els municipis d’Alcarràs, Soses, Torres de Segre, Lleida, Albatàrrec, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs, Arbeca, l’Espluga Calba, els Omellons i Fulleda a la Plana de Lleida, i l’Espluga de Francolí al Camp de Tarragona. També ha presentat al·legacions al Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport. Horitzó 2030 que inclou la nova MAT 400 kV que va d’Escatron (Saragossa) a la Secuita (Tarragonès).
En total, des de l’aprovació del Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i el foment de les energies renovables el novembre del 2019, Unió de Pagesos ha presentat al·legacions a 259 projectes de parcs solars, 62 recursos d’alçada (prop de la meitat dels quals a la Plana de Lleida) i 20 contenciosos administratius.
Aqustes qüestions les han explicat en roda de premsa, avui a Lleida, Antoni Borràs, responsable d’Energies Renovables d’Unió de Pagesos, i Jaume Pedrós, coordinador de la Comissió especialitzada d’Energies Renovables d’Unió de Pagesos.