Un llibre recupera mig segle de lluites de lecologisme a Alzira i La Ribera

El moviment ecologista a Alzira i a la comarca de La Ribera celebra mig segle de trajectòria amb la publicació del llibre Història de l’ecologisme a Alzira i La Ribera, una obra gratuïta i de lliure accés que posa en valor dècades de lluites ambientals, socials i territorials impulsades des de la base popular.
L’ecologisme a La Ribera va nàixer a la segona meitat dels anys setanta del segle XX, en plena Transició, amb la lluita antinuclear com a primer gran eix de mobilització. En aquell context s’estava construint la central nuclear de Cofrents, considerada pel moviment ecologista un greu perill per a les comarques valencianes i també per a La Manxa, tant pels riscos associats com per la generació de residus radioactius amb efectes durant mil·lennis.
Amb el pas dels anys, el moviment es va anar ampliant i diversificant, incorporant noves lluites i propostes com l’agricultura ecològica, el pacifisme i l’oposició a l’OTAN, les repoblacions forestals, la defensa dels espais muntanyencs i fluvials, la lluita contra els incendis forestals, les urbanitzacions i l’urbanisme irracional, així com l’oposició a autopistes, autovies, transvasaments i projectes especulatius com els PAI.
El llibre també recull iniciatives com la promoció de vies verdes i carrils bici, l’educació ambiental i la denúncia de la contaminació de les aigües, així com el paper clau del moviment ecologista en la defensa del riu Xúquer. Gràcies a aquestes mobilitzacions, s’ha evitat que el tram baix del riu quedara sec, com ha passat en altres conques, i s’ha frenat l’extracció massiva d’aigua aigües amunt.
Entre les principals victòries, la publicació destaca la preservació d’espais naturals emblemàtics com la Murta i la Casella, salvats del formigó i l’asfalt, així com la protecció de la Vall d’Aigües Vives, la Valldigna i Vilella, que van esquivar la construcció d’una gran autovia. També subratlla l’impuls de l’agricultura ecològica, amb més d’un centenar d’agricultors i agricultores que han contribuït a reduir l’ús de verins i la contaminació dels camps.
Amb aquesta obra, els impulsors volen reivindicar que l’ecologisme a Alzira i La Ribera ha estat —i continua sent— una força transformadora clau per a la defensa del territori, la salut col·lectiva i el futur de la comarca. El llibre Història de l’ecologisme a Alzira i La Ribera es pot descarregar gratuïtament a través de les xarxes dels seus promotors.