Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Territori

Un llibre recupera mig segle de lluites de lecologisme a Alzira i La Ribera

Ecologisme
Un llibre recupera mig segle de lluites de lecologisme a Alzira i La Ribera

La publicació Història de l’ecologisme a Alzira i La Ribera de Pedro Domínguez Gento, d’accés lliure i gratuït, repassa l’origen i l’evolució del moviment ecologista a la comarca des dels anys setanta fins a l’actualitat, destacant les principals victòries ambientals assolides.

18/01/2026 Territori

El moviment ecologista a Alzira i a la comarca de La Ribera celebra mig segle de trajectòria amb la publicació del llibre Història de l’ecologisme a Alzira i La Ribera, una obra gratuïta i de lliure accés que posa en valor dècades de lluites ambientals, socials i territorials impulsades des de la base popular.

L’ecologisme a La Ribera va nàixer a la segona meitat dels anys setanta del segle XX, en plena Transició, amb la lluita antinuclear com a primer gran eix de mobilització. En aquell context s’estava construint la central nuclear de Cofrents, considerada pel moviment ecologista un greu perill per a les comarques valencianes i també per a La Manxa, tant pels riscos associats com per la generació de residus radioactius amb efectes durant mil·lennis.

Amb el pas dels anys, el moviment es va anar ampliant i diversificant, incorporant noves lluites i propostes com l’agricultura ecològica, el pacifisme i l’oposició a l’OTAN, les repoblacions forestals, la defensa dels espais muntanyencs i fluvials, la lluita contra els incendis forestals, les urbanitzacions i l’urbanisme irracional, així com l’oposició a autopistes, autovies, transvasaments i projectes especulatius com els PAI.

El llibre també recull iniciatives com la promoció de vies verdes i carrils bici, l’educació ambiental i la denúncia de la contaminació de les aigües, així com el paper clau del moviment ecologista en la defensa del riu Xúquer. Gràcies a aquestes mobilitzacions, s’ha evitat que el tram baix del riu quedara sec, com ha passat en altres conques, i s’ha frenat l’extracció massiva d’aigua aigües amunt.

Entre les principals victòries, la publicació destaca la preservació d’espais naturals emblemàtics com la Murta i la Casella, salvats del formigó i l’asfalt, així com la protecció de la Vall d’Aigües Vives, la Valldigna i Vilella, que van esquivar la construcció d’una gran autovia. També subratlla l’impuls de l’agricultura ecològica, amb més d’un centenar d’agricultors i agricultores que han contribuït a reduir l’ús de verins i la contaminació dels camps.

Amb aquesta obra, els impulsors volen reivindicar que l’ecologisme a Alzira i La Ribera ha estat —i continua sent— una força transformadora clau per a la defensa del territori, la salut col·lectiva i el futur de la comarca. El llibre Història de l’ecologisme a Alzira i La Ribera es pot descarregar gratuïtament a través de les xarxes dels seus promotors.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Judici contra un llogater per convertir casa seva en un coliving
  2. La clandestinitat ignorada: Rafael Renyé, àlies Aleix Renyé
  3. Manifestació a Barcelona: "Prou agressions imperialistes. Ni a Veneçuela ni enlloc"
  4. Quan la lletra petita amaga la renúncia a la sobirania
  5. La pagesia torna a tallar carreteres arreu de Catalunya contra les polítiques que ofeguen el camp
  6. Ressenya de Lenin i Gramsci, editat per Joan Tafalla
  7. "Menorca per viure", una crida col·lectiva per una illa viva i amb futur
  8. Els pagesos mantenen els talls viaris i reclamen garanties polítiques
  9. Barcelona no pot respirar: continuen les mobilitzacions veïnals contra lexcés de trànsit
  10. Non Casadevall acusa ERC dhaver renunciat a la sobirania i denuncia lenèsim engany de lEstat espanyol amb el finançament
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid