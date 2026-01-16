STEs-i trasllada a la ministra dEducació espanyola les seues preocupacions davant la situació actual del professorat

STEs-i ha mantingut una reunió amb el Ministeri espanyol d’Educació i Esports amb la ministra d’Educació per a exigir solucions urgents als problemes que pateix el professorat i que el Ministeri ha d’abordar. Durant la trobada s’ha traslladat amb claredat el malestar creixent del col·lectiu docent i la necessitat inajornable d’adoptar mesures concretes.
Entre les principals reivindicacions plantejades, destaquen:
-Un increment substancial i sostingut dels pressupostos destinats a l’educació pública, com a condició imprescindible per a garantir una ensenyament de qualitat.
-La negociació immediata de la reducció de ràtios i de l’horari lectiu, mesures clau per millorar les condicions laborals del professorat i l’atenció educativa a l’alumnat.
-El reconeixement professional del conjunt del professorat mitjançant la seua integració en el grup A1, una demanda històrica que no admet més dilacions.
-Un augment real de la inversió per a dotar als centres de professorat especialista, imprescindible per atendre la diversitat creixent a les aules.
-Els alts nivells d’interinitat, fins i tot després dels processos d’estabilització, així com la situació de precarietat del professorat interí. La falta de docents per cobrir vacants s’ha convertit en un problema estructural al que és necessari donar resposta.
De la mateixa manera, STEs-i ha denunciat la paràlisi dels quatre grups de treball creats en la Taula Sectorial d’Educació, i exigeix la seua convocatòria immediata per avançar en els compromisos adquirits pel propi Ministeri.
Aquests grups aborden qüestions fonamentals:
-Marc de competències professionals docents i formació inicial del professorat.
-Sistemes selectius i ingrés en la funció docent.
-Formació permanent del professorat i desenrotllament professional.
-Condicions de l’acompliment docent.
També s’ha comunicat la ferma oposició als processos de privatització que s’estan produint en diferents ensenyances, especialment en l’etapa d’infantil (0-3 anys) i en la formació professional, així com la greu insuficiència de places públiques per a cursar el màster de formació del professorat.
Durant la reunió, STEs-i ha presentat un informe sobre les causes del malestar docent, que posa de manifest com la tasca d’ensenyar es fa en contextos cada dia més complexos, amb majors exigències i sense els recursos necessaris. S’ha reiterat la necessitat d’una campanya institucional real i efectiva per dignificar la professió docent i millorar el seu reconeixement social. La ministra ha informat que aquesta campanya ha sigut aprovada en el Consell de Ministres i que es troba en fase de desenrotllament, un anunci que des d’STEs-i es valora positivament.
STEs-i ha sigut molt clar en les seues reivindicacions: el professorat no pot esperar més.