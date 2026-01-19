MÉS per Palma planta els Premis Ciutat de Palma pel veto del PP al català

MÉS per Palma ha reiterat que no participarà en els Premis Ciutat de Palma mentre el govern municipal del Partit Popular mantingui la decisió d’eliminar el català com a llengua central dels guardons. La formació denuncia que aquesta mesura empobreix la cultura, fractura un consens històric i utilitza la llengua com a eina ideològica al servei de la confrontació política.
“El Partit Popular utilitza els Premis per crear confrontació, en lloc de convertir-los en un espai de dignificació de la nostra cultura i de reconeixement a la feina feta pels creadors”, ha advertit el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras, que ha afegit que “si no es preserva la singularitat històrica dels Premis en català, aquests perden sentit, prestigi i arrelament”.
Crida a rectificar i recuperar el consens
MÉS per Palma reclama al govern del batle Jaime Martínez que rectifiqui i restitueixi el català com a llengua vertebradora dels Premis Ciutat de Palma, tal com ha estat la norma des de la recuperació de la democràcia. “No demanam res extraordinari. Demanam tornar a la normalitat”, ha subratllat Contreras, tot insistint que aquests premis han de servir per protegir i projectar la llengua pròpia, no per diluir-la.
Una tradició trencada unilateralment
Els Premis Ciutat de Palma es convoquen en llengua catalana des de l’any 1977, una tradició que es va mantenir durant dècades, fins i tot sota governs del PP, com el de Joan Fageda. Les primeres ruptures es van produir durant el mandat de Catalina Cirer (2003-2007) i s’han repetit posteriorment amb Mateu Isern i ara amb Jaime Martínez, sempre —segons MÉS— en desacord amb el sector cultural.
“Aquesta decisió mai ha estat pacífica ni compartida. Fins i tot a les gales organitzades pel PP hi ha cada any reivindicacions de premiats exigint que els Premis tornin a la normalitat”, ha recordat Contreras, que acusa el PP de girar l’esquena als creadors i creadores que mantenen viva la llengua i la cultura catalanes.
Falsa igualtat i estratègia de confrontació
MÉS per Palma denuncia que el govern municipal justifica la seva decisió amb una suposada igualtat d’oportunitats que, segons la formació, amaga una realitat estructural: el castellà ja disposa de milers de premis i espais de reconeixement arreu del món, mentre que el català necessita àmbits propis de promoció i protecció. “El castellà té milers de premis. El català no. Presentar això com una decisió neutral és enganar la ciutadania”, ha afirmat Contreras.
En aquest sentit, la formació acusa el govern del PP d’incomplir la seva responsabilitat estatutària de promoure la llengua pròpia i d’alimentar una estratègia de confrontació cultural que debilita la cohesió social.
“Sense català no hi ha normalitat cultural”
MÉS per Palma mantindrà la seva absència dels Premis Ciutat de Palma mentre el PP no rectifiqui i fa una crida tant al sector cultural com a la ciutadania a no normalitzar aquest retrocés. “La llengua catalana no és un problema, és una riquesa. Palma no ha de permetre que els seus premis més emblemàtics siguin utilitzats contra la seva identitat pròpia”, ha conclòs Contreras.