La segregació escolar és una barrera en la igualtat de les capacitats dels alumnes

Ahir va tenir lloc una taula rodona organitzada per l’STEI, “Experiències d’escolarització equilibrada”, amb representants de municipis contra la segregació escolar, juntament amb la professora de la UIB Mercè Morey. L’acte fou moderat per la mestra Emylse Mas.
Maria Esperança Nicolau, directora del CEIP Sa Torre, parlà de la feina feta per a revertir el caràcter de gueto del centre educatiu, amb un 95% de l’alumnat d’origen forà l’any 2015. Explicà la tasca conjunta que tota la comunitat educativa de Manacor assumí per a assolir un repartiment equitatiu dels infants amb necessitats educatives, una decisió “amb cos i ànima” per a garantir oportunitats d’aprenentatge a tothom i cohesionar els barris, gràcies a la decisió política municipal i la implicació de les famílies.
El regidor d’educació de Manacor l’any 2015, Sebastià Llodrà insistí en el fet que la intenció de l’Ajuntament era que cada aula “fos el reflex d’un Manacor petit”, de la realitat que es vivia fora del centre. Recordà que una de les palanques de l’èxit de la iniciativa municipal fou “l’aposta forta pels centres i la creació d’incentius a les escoles”, amb l’empenta del Consell Escolar Municipal. També esmentà les dificultats que es trobà per part de certes famílies, tot just arribat al càrrec.
Jaume Prats, cap d’estudis del CEIP Miquel Duran i Saurina d’Inca, explicà l’experiència del municipi amb un desnivell molt gran d’alumnes amb necessitats entre els centres concertats i els públics al voltant del 2014, data en què la Comissió d’escolarització començà a fer feina contra la creació de guetos. Esmentà l’alta complexitat de l’alumnat actual, amb una diversitat cada cop més gran.
Mercè Morey, professora del departament de Pedagogia aplicada de la UIB, digué que la segregació escolar és altament discriminadora i que la zona única agreujarà aquestes desigualtats. “Més que parlar de garantir la igualtat d’oportunitats, avui cal parlar de garantir la igualtat en les capacitats”, esmentà, i cità la necessitat de fer feina per l’equitat.
Morey parlà dels indicadors que fomenten la segregació entre els quals la llei, les polítiques i les pràctiques; un segon factor és la distribució de la població pel territori, amb els problemes d’habitatge i gentrificació actuals; i en darrer terme les preferències de les famílies a l’hora de triar un centre. Acabà la intervenció referint-se al “missatge enverinat de la zona única”.
Tots els ponents alertaren del perill de la concertació de l’etapa 0-3 als centres concertats, com una baula més en la segregació escolar de les Illes Balears.’