La FAVB reclama el suport municipal a la Iniciativa Ciutadana per una nova ordenança de terrasses

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) ha defensat la necessitat que tiri endavant la Iniciativa Ciutadana (IC) per una nova ordenança de terrasses, presentada el passat mes d’octubre de 2024 conjuntament amb altres entitats socials de la ciutat. La proposta vol obrir un debat de fons sobre l’ús de l’espai públic per part dels establiments de restauració, tenint en compte els profunds canvis que ha viscut Barcelona des de l’aprovació de la normativa vigent, l’any 2018.
Segons recorda la FAVB, la modificació introduïda el 2021 es va limitar a consolidar les terrasses en calçada, sense abordar els impactes globals derivats de la pandèmia, la crisi climàtica, la crisi de l’habitatge, l’augment del turisme i la massificació de l’espai urbà. A aquests factors s’hi afegeix l’entrada en vigor del Codi d’Accessibilitat de Catalunya, l’1 de setembre de 2024, que fa imprescindible adaptar diversos articles de l’ordenança actual que no compleixen les noves determinacions legals.
La federació veïnal també alerta de la ineficàcia del règim sancionador vigent, que no ha aconseguit frenar els incompliments reiterats d’una part del sector de la restauració. Davant d’aquesta situació, considera necessari un replantejament de fons que garanteixi el respecte a les normes, la convivència veïnal i l’ús equilibrat de l’espai públic.
Pel que fa a la tramitació, la FAVB explica que el procés ha estat especialment complex, ja que és la primera vegada que el Reglament de Participació Ciutadana vigent gestiona una iniciativa d’aquestes característiques. Aquest fet ha comportat endarreriments i incerteses, tot i que l’entitat assegura haver col·laborat en tot moment amb els departaments municipals i haver introduït les esmenes jurídiques necessàries.
El següent pas del procés serà l’avaluació del text per part de la Comissió d’Urbanisme, que haurà de votar la seva aprovació inicial abans que la proposta arribi al Plenari Municipal. Des de la FAVB consideren que el treball col·lectiu i el debat generat per la Iniciativa Ciutadana mereixen aquest aval institucional. “Barcelona necessita una nova ordenança de terrasses, fruit d’un nou consens ciutadà per a una nova època”, assenyalen.
La federació posa en valor l’esforç ciutadà que ha fet possible la iniciativa, amb la recollida de més de 18.000 signatures, i defensa que aquest mecanisme és clau en el model innovador de participació del qual s’ha dotat la ciutat. En aquest sentit, adverteix que aquest procés no pot quedar encallat en una comissió interna sense debat públic ni projecció ciutadana, i reclama que segueixi el mateix recorregut que les propostes impulsades pels grups polítics.
Per tot plegat, la FAVB ha demanat a totes les formacions municipals que donin suport a l’aprovació inicial de la Iniciativa Ciutadana a la Comissió d’Urbanisme, independentment de la seva posició final al Plenari, amb l’objectiu d’obrir un debat ampli que permeti ajustar el text i avançar cap a una nova ordenança de terrasses consensuada i adaptada a la realitat actual de Barcelona.