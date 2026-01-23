La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha rebut amb una sensació agredolça la presentació, feta aquest dimecres, de la licitació de l’avantprojecte de reforma de la Meridiana entre Fabra i Puig i el carrer de Peñíscola. Tot i celebrar que finalment es faci un pas endavant en una transformació llargament reivindicada pel moviment veïnal, la Favb lamenta que el projecte recuperi el mateix plantejament del 2023, fet que suposa haver perdut tres anys i endarrerir l’execució del primer tram fins, com a mínim, el 2030.
Des de la federació recorden que, sobre el paper, la proposta incorpora moltes de les demandes veïnals, però adverteixen que l’endarreriment acumulat posa en qüestió la voluntat real del govern municipal d’afrontar la reforma amb la urgència que requereix. En aquest sentit, també han expressat la seva preocupació pel fet que a la presentació no hi assistís cap regidor o regidora per donar resposta a les preguntes del veïnat, una absència que, segons la Favb, evidencia la distància creixent entre les institucions i el territori, malgrat la presència del projecte en anuncis institucionals i notes de premsa.
Un altre dels punts que genera inquietud és el plantejament de la fase 3, prevista com tres grans obres successives que allargarien la reforma fins al pont de Sarajevo, amb un horitzó temporal que podria arribar fins al 2040. La Favb considera aquest calendari “inassumible” per a la ciutat i critica que la licitació del primer projecte executiu es deixi per a la propera legislatura, un fet que pot comportar nous retards.
La federació subratlla que la Meridiana continua sent un dels punts amb més contaminació de Barcelona i que els barris de la zona nord segueixen patint dèficits importants d’equipaments i serveis bàsics. Per això, exigeix al govern municipal que no es plegui a les pressions de les forces reaccionàries que defensen un model de ciutat centrat en el vehicle privat i que prioritzi, de manera clara, les persones per davant dels cotxes.
En aquest marc, la Favb defensa que la reforma només tindrà sentit si va acompanyada d’una aposta decidida per la mobilitat sostenible, amb projectes com l’ampliació de l’L3 fins a Trinitat Vella, el túnel d’Horta per apropar els FGC als barris del nord i alternatives sòlides a la dependència excessiva del vehicle privat i d’un servei de Rodalies que ha demostrat no ser fiable a curt termini.
Finalment, la Favb fa una crida al veïnat i entitats federades a participar activament en les sessions de treball del projecte per fer possible la Meridiana que, asseguren, Barcelona mereix: “una gran rambla cívica, verda i viva, al servei de les persones”. Davant les pressions del lobby del cotxe i dels qui volen tornar a models del passat, la Favb afirma que defensarà amb força el dret a una ciutat saludable, justa i pensada per viure-hi.