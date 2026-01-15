La CUP de Molins de Rei denuncia que el govern del PSC ha convertit una pista esportiva en un aparcament

La CUP de Molins de Rei ha denunciat públicament que el govern municipal encapçalat per Xavi Paz (PSC) ha habilitat la pista poliesportiva del Parc del Llobregat com a aparcament de cotxes arran de les obres que es duen a terme al Barri del Canal. Segons la formació, la decisió s’ha pres per compensar la pèrdua d’una cinquantena de places d’aparcament al barri, però suposa un greu retrocés en la defensa dels espais públics de lleure i esport.
Tal com explica la CUP, fa més d’un mes que la pista esportiva —situada enmig d’un parc freqüentat per persones de totes les edats— ha deixat de complir la seva funció per convertir-se en una zona d’estacionament. “Una pista esportiva enmig d’un parc ha passat a ser un aparcament”, denuncia la formació, que considera la situació “insòlita” i injustificable.
A més, la CUP alerta que en els primers dies de funcionament de l’aparcament es van generar situacions de risc per a les persones que continuaven utilitzant el parc, especialment per als infants, a causa de la manca de senyalització clara i de mesures de seguretat adequades. El parc, recorden, continua obert amb normalitat en la resta d’espais.
Des de la formació anticapitalista lamenten i condemnen amb rotunditat una actuació que, segons afirmen, prioritza el vehicle privat per sobre del dret al lleure, l’esport i l’ús comunitari de l’espai públic. “Ni la falta d’aparcament ni les conseqüències de les obres poden competir amb l’esport i el lleure infantil i juvenil”, assenyalen.
La CUP exigeix al govern municipal que busqui alternatives que no passin per “sacrificar parcs i pistes esportives” i reclama una aposta clara pel transport públic, la mobilitat a peu i una millor gestió de les bosses d’aparcament existents al municipi. També proposa millorar la senyalització, habilitar espais reals de càrrega i descàrrega i reduir la dependència del cotxe privat.
Finalment, la formació acusa el govern de Xavi Paz de menystenir l’esport i el lleure i reclama un canvi de prioritats. “Cal impulsar l’esport i el lleure, no despreciar-los”, conclou la CUP, que demana la restitució immediata de la pista poliesportiva com a espai d’ús públic.