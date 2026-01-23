El Consell de la República denuncia que el col·lapse ferroviari de Catalunya és una decisió política de l'Estat Espanyol

El Consell de la República ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm on denuncia que el col·lapse ferroviari de Catalunya és una decisió política de l'Estat Espanyol:
El col·lapse recurrent del sistema ferroviari a Catalunya no és fruit de la mala sort, ni d’errors puntuals de gestió, ni d’una conjuntura excepcional. És la conseqüència directa d’una política d’infraestructures deliberadament negligent per part de l’Estat espanyol envers el país.
Des de fa dècades, Catalunya pateix un infrafinançament crònic, una manca d’inversió sostinguda i una gestió centralitzada que prioritza criteris polítics i radials per damunt de les necessitats reals de la ciutadania. El resultat és un sistema ferroviari obsolet, fràgil i incapaç de garantir un servei digne, amb incidències constants, retards sistemàtics i una afectació directa a la vida quotidiana de centenars de milers de persones.
Aquest caos té conseqüències socials, econòmiques i ambientals greus. Penalitza treballadors i estudiants, dificulta la cohesió territorial, desincentiva el transport públic en un moment clau de transició ecològica i minva la competitivitat del país.
No es tracta només d'infraestructures, es tracta també dels barracons a les escoles, les llistes d'espera de sanitat o l'emergència lingüística. Es tracta d’un model d’estat que considera Catalunya una colònia a explotar, a extreure'n riquesa sense el més mínim interès en la vida dels ciutadans.
Catalunya necessita un sistema ferroviari modern, fiable i pensat en clau de país. Això només serà possible quan disposem de les eines polítiques per planificar, invertir i gestionar les nostres infraestructures amb criteris de servei públic, eficiència i justícia territorial, és a dir, quan siguem independents i puguem disposar de tots els diners que generem.
Sense independència no hi ha infraestructures dignes ni infraestructures estratègiques que condicionen el present i el futur del país. Mentre les decisions clau continuïn essent preses des de Madrid, el maltractament estructural persistirà.
Des del Consell de la República ens proposem l'ambiciosa tasca de construir un estat català que tingui com a únic objectiu el benestar i la prosperitat dels catalans.