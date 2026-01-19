Ecologistes en Acció alerta que la manca de publicitat pot afectar la validesa del conveni dels Morrots

Ecologistes en Acció ha advertit que l’aprovació per urgència i la manca de publicació completa del conveni entre l’Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona, vinculat a l’ordenació urbanística de la finca de la Savinosa i a la “millora del traçat actual del camí de ronda”, pot posar en qüestió la seva validesa i eficàcia jurídica.
Segons denuncia l’entitat ecologista, el conveni no és localitzable de manera clara ni està publicat de forma íntegra als canals públics municipals —seu electrònica, tauler d’anuncis o altres espais oficials— amb el text complet signat, els annexos, els plànols i la documentació associada. En un assumpte d’alt interès públic i amb impacte directe sobre un tram litoral sensible, Ecologistes en Acció subratlla que “la transparència no pot ser ornamental: ha de ser verificable”.
L’organització assenyala que aquesta manca d’accés efectiu a la documentació obre un escenari jurídic rellevant, ja que, si no s’han complert els requisits de publicitat exigibles, es podria discutir la nul·litat o ineficàcia del conveni. En conseqüència, també quedaria qüestionada la cadena administrativa que hauria d’emparar una eventual cessió o disponibilitat de les finques afectades, així com la capacitat dels òrgans promotors d’actuar sobre un espai del qual no tinguin acreditada la titularitat o la disponibilitat necessària.
Ecologistes en Acció posa el focus en la documentació de la Junta de Govern Local del 28 d’abril de 2023 —amb govern municipal d’ERC, Junts i la CUP—, on s’evidencien dos fets que consideren especialment greus. D’una banda, a la convocatòria i a l’ordre del dia no hi constava cap punt relatiu a la Savinosa ni al conveni. De l’altra, als acords adoptats s’indica que el conveni es va aprovar fora de l’ordre del dia i amb declaració d’urgència.
L’entitat recorda que la normativa obliga que la convocatòria inclogui l’ordre del dia i que la incorporació d’assumptes per urgència en sessions ordinàries està sotmesa a requisits estrictes, aplicables també a la resta d’òrgans col·legiats. “Quan un assumpte entra per urgència, el mínim democràtic és que quedi perfectament traçat: qui ho proposa, amb quin informe, amb quina motivació d’urgència i quina informació prèvia es facilita”, assenyalen. Sense aquesta informació, afegeixen, “la ciutadania només veu fum administratiu i les intencions queden amagades”.
Ecologistes en Acció denuncia igualment l’absència d’un únic espai “font” on estigui publicada tota la documentació del conveni, més enllà de notes de premsa. Reclamen la publicació clara, completa i rastrejable del text íntegre signat, amb annexos, memòries i plànols, així com metadades bàsiques com la data de signatura, l’entrada en vigor, el termini, els compromisos adquirits i els responsables. També exigeixen publicitat reforçada de l’acord de la Junta de Govern, amb enllaços directes a la proposta, als informes tècnics i jurídics i a la motivació de l’urgència.
A més, l’entitat assenyala que no hi ha traçabilitat pública del procés, i recorda que, si el conveni ha estat modificat, desenvolupat o complementat, caldria publicar també les addendes, els actes de seguiment i qualsevol acord posterior.
“No demanem cap privilegi: demanem el mínim exigible”, afirma Ecologistes en Acció, que sosté que un conveni que condiciona el futur d’un tram litoral sensible ha d’estar publicat de manera clara, completa i fàcilment localitzable. En aquest sentit, l’organització assenyala tant l’Ajuntament de Tarragona com la Diputació de Tarragona per no haver garantit la transparència i l’accés efectiu a la informació, fet que —asseguren— qüestiona el conveni i, per extensió, el projecte de “reordenació” dels Morrots pactat entre la Diputació i l’Estat.
Finalment, Ecologistes en Acció adverteix que aquesta manca de publicitat pot derivar en actuacions legals en defensa del dret de la ciutadania a ser informada i a controlar democràticament les decisions públiques que afecten el litoral.