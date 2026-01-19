ADENC organitza a Sabadell una xerrada-debat sobre els reptes de lescalfament global i els pressupostos de carboni

L’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC), amb la col·laboració de la Comissió de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, organitza la xerrada-debat «Els reptes de l’escalfament global», que tindrà lloc aquest dimarts 20 de gener a les 18.30 h a l’Auditori del Col·legi d’Advocats de Sabadell.
L’acte vol oferir una mirada rigorosa sobre els reptes que planteja la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, tant des del punt de vista dels acords internacionals —amb especial atenció a la COP30— com des de l’àmbit nacional, a partir dels pressupostos de carboni aprovats recentment pel Parlament de Catalunya en el marc de la Llei de Canvi Climàtic.
La xerrada comptarà amb dues ponents de referència. D’una banda, Ana Romero, directora de Serveis d’Acció Climàtica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ambientòloga i coneixedora directa dels processos internacionals, que explicarà el marc global de referència —Acords de París, conferències de les parts i directives europees— i el seu grau real de compliment. Romero participa habitualment en aquests espais i en fa seguiment acadèmic i institucional.
D’altra banda, Montserrat Termes, presidenta del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic, doctora en economia i professora de la Universitat de Barcelona, analitzarà els pressupostos de carboni catalans, el paper que han de jugar en la planificació de polítiques públiques per assolir la neutralitat climàtica el 2050 i els reptes de cooperació, disciplina institucional i responsabilitat col·lectiva que implica el seu compliment.
L’acte serà moderat per un representant de la Unió Excursionista de Sabadell, que també presentarà una explotació de dades meteorològiques de l’estació amb més registres del Vallès. Aquestes dades permetran visualitzar de manera clara l’evolució climàtica de la plana vallesana al llarg dels darrers 70 anys, connectant l’emergència climàtica global amb la realitat local.
La iniciativa s’emmarca en la defensa dels drets ambientals com a drets humans, i compta amb el suport de la Unió Excursionista de Sabadell i de la Campanya Contra el Quart Cinturó, reforçant la dimensió territorial i social del debat climàtic.
La xerrada tindrà lloc a l’Auditori del Col·legi d’Advocats de Sabadell (carrer de Lacy, 15) i és accessible amb transport públic urbà i interurbà, FGC i Rodalies.