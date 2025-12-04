Pirineu Viu alerta que la crisi daccés a lhabitatge no ha millorat un any després de la gran mobilització

Un any després de la manifestació del 6 de desembre de 2024 a la Seu d’Urgell —que va reunir unes 1.500 persones i el suport d’una quarantena d’entitats—, la plataforma Pirineu Viu lamenta que la situació de l’habitatge a les comarques de muntanya “no ha millorat gens”. Segons el seu portaveu, Arnau Corberó, els preus continuen disparats i l’oferta segueix sent, majoritàriament, de temporada o turística, mentre que les normatives contra la pujada de preus “només protegeixen les capitals de comarca” i deixen la resta del territori “desprotegit”.
Per això, la plataforma exigeix a la Generalitat que declari el Pirineu com a zona tensionada, fet que permetria aplicar mesures específiques de regulació dels lloguers.
“Els preus pugen, l’habitatge és turístic i el règim sancionador no funciona”
Corberó recorda que la mobilització d’ara fa un any va ser “un moment d’implosió” després d’un llarg període de malestar. Malgrat alguns avenços, assegura que els problemes bàsics continuen intactes:
– els preus del lloguer continuen creixent,
– l’habitatge disponible és sobretot de temporada o per a ús turístic,
– i el règim sancionador “no està servint per a res”.
Segons Pirineu Viu, no n’hi ha prou amb frenar els pisos turístics: cal “començar a extingir aquest ús” perquè distorsiona tot el mercat i expulsa la població local.
Crítiques al Pla 50.000 i aposta per la rehabilitació
Pel que fa al Pla 50.000 de la Generalitat, Corberó considera que “no està ben enfocat”. A parer seu, al Pirineu hi ha molts pisos buits susceptibles de ser rehabilitats amb ajuts, mentre que impulsar grans promocions d’habitatge públic és poc realista, perquè molts municipis no disposen de solars prou grans per fer-les viables.
La plataforma insisteix en la necessitat de dotar el territori de recursos per augmentar l’habitatge públic i generar “competència real” al mercat privat.
Funcionariat que no pot viure al territori
Pirineu Viu alerta també que la crisi supera la qüestió del preu. La combinació de mercat restringit, habitatge turístic i falta d’oferta estable fa que funcionaris, mestres o bombers —malgrat tenir salaris estables— no puguen accedir a un habitatge digne, i alhora no compleixen els requisits per optar a habitatge protegit.
El COAC reclama més oferta i reactivar la construcció
El delegat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya al Pirineu, Joan Marquet, atribueix la situació a la manca d’habitatge nou. Després de la crisi de 2008, diu, “no hi ha hagut activitat constructiva” fora dels pols turístics, mentre que la població del Pirineu ha anat creixent.
A més, municipis com la Seu d’Urgell o altres de la vall del Segre han absorbit part de la població que abans vivia a Andorra, incrementant encara més la pressió sobre el mercat.