Habitatge

Milers de persones exigeixen un habitatge digne a la Seu d'Urgell

La jornada reivindicativa per un habitatge digne a la Seu d'Urgell convocada per la plataforma Pirineu Viu, ha culminat amb una manifestació multitudinària que ha recorregut els principals carrers de la capital de l'Alt Urgell. El dia que s’ha escollit ha coincidit amb l'inici de la temporada turística hivernal.

La marxa ha comptat participat amb participació de persones vingudes d'arreu del Pirineu català, des de la Val d’Aran al Berguedà i també d’Andorra, amb l’objectiu de visualitzar la concentració com “una mobilització de país”. La jornada ha comptat amb activitats reivindicatives de caràcter familiar i també xerrades, a més de concerts. Tot plegat ha servit per commemorar la mobilització "històrica" per l’habitatge que hi va haver fa un any a Andorra.

La plataforma Pirineu Viu proposa solucions com la diversificació de l’economia per generar “feina estable i de qualitat”, evitant apostar-ho tot al turisme perquè és "perillós”. Pel que fa a l’habitatge, es reclama tres mesures concretes: una regulació del preu dels lloguers, una limitació i control dels pisos turístics, i una aturada immediata de tots els desnonaments.

La mobilització ha comptat amb el suport d’una quarantena d’organitzacions del món de la cultura, col·lectius ecologistes, feministes, laborals, sindicats d’habitatge, la coordinadora d’habitatge digne d’Andorra, casals i ateneus del Pirineu. També Unió de Pagesos, el Sindicat de Llogateres i l’Assemblea Catalana per a la Transició ecosocial i partits com la CUP i els Comuns.