Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

La PAH Mallorca denuncia al Ple de Cort la inacció institucional davant la crisi dhabitatge a Palma

Habitatge
La PAH Mallorca denuncia al Ple de Cort la inacció institucional davant la crisi dhabitatge a Palma

L’entitat reclama inversió en habitatge públic social i alerta d’un nou cas d’augment abusiu del lloguer per part d’un fons voltor

17/12/2025 Drets i Llibertats
PAH Mallorca PAH Mallorca

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) Mallorca anirà dijous al Ple de Cort de l’Ajuntament de Palma, aquest 18 de desembre de 2025, per denunciar novament la manca d’habitatge digne i assequible a la ciutat. La mobilització s’ha fet acompanyada de ciutadans i famílies amb diverses problemàtiques relacionades amb l’accés i el manteniment de l’habitatge.

L’entitat ha criticat durament la darrera mesura d’incentius i deduccions fiscals anunciada pel Govern balear, que considera poc efectiva per fomentar el lloguer assequible. Segons dades oficials de fa dos anys, el 70% dels petits lloguers no es declaren, fet que impedeix que una gran part dels propietaris es pugui acollir a aquestes deduccions. Per a la PAH, es tracta d’una mesura que ja està prevista a la legislació estatal i que respon més a una estratègia política que no pas a una voluntat real de resoldre el problema de l’habitatge.

En aquest sentit, la PAH denuncia que el Govern balear intenta desplaçar la responsabilitat cap a l’estat espanyol, mentre les administracions autonòmiques i municipals no apliquen les eines legals existents i opten per “reinventar la roda” amb normatives pròpies que no resolen l’emergència habitacional.

Durant la seva intervenció, la PAH Mallorca reclamarà a l’Ajuntament de Palma que els nous pressupostos municipals destinin part del superàvit de l’exercici anterior a la construcció d’habitatge públic social en algun altre solar municipal, per donar una sortida digna a les famílies afectades del cas de Son Bordoy.

L’entitat també alertarà de l’aparició d’un nou cas especialment greu: una família que ha de renovar el contracte de lloguer l’any 2026 i a la qual el propietari, un fons voltor, exigeix passar d’una quota mensual de 778 euros a 1.750 euros, més del doble del preu actual. En aquests moments, la PAH està verificant si en el mateix edifici, amb prop de 100 habitatges, hi pot haver moltes més famílies afectades per la mateixa pràctica.

Des de la plataforma remarquen que aquest cas no és una excepció, sinó la norma, especialment quan es tracta de grans tenidors. Davant aquesta situació, la PAH ha plantejat públicament diverses preguntes a les institucions: estan disposats el Govern balear, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma a mediar per evitar pujades abusives del lloguer? I, en cas contrari, disposen d’habitatge digne i assequible per reallotjar aquestes famílies?

La PAH Mallorca reiterarà que la situació de l’habitatge a Mallorca és ja insostenible i ha anunciat que continuarà sumant forces, denunciant cada cas i pressionant les institucions perquè assumeixin la seva responsabilitat. “Seguim amb la lluita. Sí que es pot”, han conclòs.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. 40è Aniversari de la mort de l'independentista i comunista Quim Sànchez
  2. Poble Lliure llança la proposta daplegar les forces de lindependentisme desquerres
  3. Dues mobilitzacions a lHospitalet contra la visita de Felipe VI en ple centenari imposat pel PSC-PSOE
  4. Xirinacs i la força de plantar-se: 1975 i 2017, la mateixa lliçó
  5. 50è aniversari de la plantada de Xirinacs per lamnistia
  6. Protestes i crítiques a Girona per lacte de la Fundació Princesa de Girona amb presència dIlla
  7. Lestat espanyol reconeix Txiki i Otaegi com a víctimes i anul·la el seu Consell de Guerra
  8. Una cita per pensar el futur del país sota lhoritzó de la ruptura
  9. En memòria de Glòria Aguilera, companya i referent
  10. Nova protesta de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) davant la seu de la Generalitat
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid