La PAH Mallorca denuncia al Ple de Cort la inacció institucional davant la crisi dhabitatge a Palma

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) Mallorca anirà dijous al Ple de Cort de l’Ajuntament de Palma, aquest 18 de desembre de 2025, per denunciar novament la manca d’habitatge digne i assequible a la ciutat. La mobilització s’ha fet acompanyada de ciutadans i famílies amb diverses problemàtiques relacionades amb l’accés i el manteniment de l’habitatge.
L’entitat ha criticat durament la darrera mesura d’incentius i deduccions fiscals anunciada pel Govern balear, que considera poc efectiva per fomentar el lloguer assequible. Segons dades oficials de fa dos anys, el 70% dels petits lloguers no es declaren, fet que impedeix que una gran part dels propietaris es pugui acollir a aquestes deduccions. Per a la PAH, es tracta d’una mesura que ja està prevista a la legislació estatal i que respon més a una estratègia política que no pas a una voluntat real de resoldre el problema de l’habitatge.
En aquest sentit, la PAH denuncia que el Govern balear intenta desplaçar la responsabilitat cap a l’estat espanyol, mentre les administracions autonòmiques i municipals no apliquen les eines legals existents i opten per “reinventar la roda” amb normatives pròpies que no resolen l’emergència habitacional.
Durant la seva intervenció, la PAH Mallorca reclamarà a l’Ajuntament de Palma que els nous pressupostos municipals destinin part del superàvit de l’exercici anterior a la construcció d’habitatge públic social en algun altre solar municipal, per donar una sortida digna a les famílies afectades del cas de Son Bordoy.
L’entitat també alertarà de l’aparició d’un nou cas especialment greu: una família que ha de renovar el contracte de lloguer l’any 2026 i a la qual el propietari, un fons voltor, exigeix passar d’una quota mensual de 778 euros a 1.750 euros, més del doble del preu actual. En aquests moments, la PAH està verificant si en el mateix edifici, amb prop de 100 habitatges, hi pot haver moltes més famílies afectades per la mateixa pràctica.
Des de la plataforma remarquen que aquest cas no és una excepció, sinó la norma, especialment quan es tracta de grans tenidors. Davant aquesta situació, la PAH ha plantejat públicament diverses preguntes a les institucions: estan disposats el Govern balear, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma a mediar per evitar pujades abusives del lloguer? I, en cas contrari, disposen d’habitatge digne i assequible per reallotjar aquestes famílies?
La PAH Mallorca reiterarà que la situació de l’habitatge a Mallorca és ja insostenible i ha anunciat que continuarà sumant forces, denunciant cada cas i pressionant les institucions perquè assumeixin la seva responsabilitat. “Seguim amb la lluita. Sí que es pot”, han conclòs.