LSTEI denuncia que la Conselleria posa en perill el model pedagògic dels EAPs

L’STEI expressa el rebuig més absolut al document que s’ha de negociar a la Mesa sectorial del pròxim divendres, ja que és un atac frontal al model pedagògic actual dels equips d’atenció primerenca (EAP) de les Illes Balears.
La proposta de la Conselleria d’Educació i Universitats limita les funcions dels EAP i tindrà efecte damunt la qualitat educativa, l’atenció als centres educatius, l'alumnat i les famílies.
Un model que funciona des del 2021
L’any 2021 es va crear el model pedagògic dels EAP de les Illes Balears, un fet que suposà una passa endavant fonamental per a garantir una educació de qualitat en la primera infància. Fou possible gràcies al consens i feina conjunta entre professionals dels EAP, equips educatius, professionals en primera infància i famílies.
Les instruccions sobre l’horari dels professionals dels EAP que la Direcció General de Primera Infància durà a la Mesa sectorial de divendres posen en risc aquest model i, com conseqüència d’això, la qualitat de l’atenció educativa a l’etapa de 0-3. Amb la nova proposta horària és del tot impossible el funcionament intern que el model pedagògic considera imprescindible.
Quins seran els efectes del nou horari?
La proposta de nous horaris de la Conselleria de limitar les reunions setmanals dels divendres suposa un estalvi de 520 hores.
Els EAP necessiten un temps de coordinació setmanal de qualitat per a supervisió de casos, reflexió conjunta, intercanvi entre perfils professionals, acollida i seguiment de nous membres a l’equip, revisió de pràctiques, presa de decisions pedagògiques, entre d’altres.
L’STEI considera que la proposta del nou horari elimina els espais de setmanals de coordinació, redueix el temps real de treball en equip i converteix un equip especialitzat en un servei reduït, amb menys capacitat de resposta; en un entorn escolar i familiar amb una diversitat cada cop més gran.
Les famílies com a grans perjudicades
Amb la nova proposta que fixa 5 hores lectives diàries obligatòries als centres, les reunions continuades amb famílies tornen pràcticament impossibles, l’assessorament a les escoletes i les coordinacions amb tutores i mestres de suport es veuran perjudicades. D’aquesta manera no es deixa espai a l’autonomia de cada equip si aquestes hores es fan dins l’aula o a un altre espai de l’escoleta.
Per tot plegat, l’STEI denuncia que farà inviable desenvolupar propostes familiars com ara els tallers de família, patis oberts, espai nadó i altres propostes comunitàries, cada vegada més necessàries, per mor dels problemes de criança que van en augment.
Un atac de mort als EAP i un avenç més en la privatització
Finalment, l’esborrany de la Conselleria proposa un únic espai quinzenal de 5 hores per a totes les tasques internes i converteix els equips en un dispositiu reactiu i no preventiu. Per tant, dificulta la relació amb les famílies, i posa en risc les propostes comunitàries i familiars: converteix els EAP en un servei “low cost”, amb el que això suposa de pèrdua de qualitat de l’educació.
L’STEI considera que el càlcul de les 520 hores de reducció del temps dedicat a coordinacions que la Conselleria s’estalvia en personal no és altra cosa que una decisió de caire econòmic i un pagat per suplir els recursos que la xarxa 0-3 privada no té. Una passa més en la privatització del sistema educatiu de les Illes i de retallades a l’ensenyament.