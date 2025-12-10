LEmpordanet esdevé motor del nou municipalisme de ruptura

La CUP–SOM POBLE ha culminat una ronda d’actes a l’Empordanet que ha servit per reafirmar el seu pes polític a la zona i per presentar de manera coordinada el seu model territorial davant els reptes de la transició energètica. Les trobades —celebrades a Albons, Verges, Viladamat i Figueres— han posat en relleu un discurs centrat en el municipalisme transformador, la defensa del territori i la coherència entre l’acció institucional i les necessitats de les comunitats locals.
Albons: municipalismes que transformen
A Albons, el diputat Dani Cornellà va exposar els pilars del model municipalista que la CUP reivindica com a essencial per a qualsevol projecte de país: la defensa de la llengua i la cultura; a participació ciutadana real i la coherència entre el que es vota a cada poble i al Parlament.
Cornellà va remarcar les contradiccions d’altres partits que “defensen una cosa al territori i una de ben diferent al Parlament”, i va reivindicar l’experiència de la CUP en municipis on governa des de fa anys.
Verges i Viladamat: transició energètica amb arrelament territorial
Els actes de Verges —amb la participació de l’alcaldessa Diana Canals i del president de Defensem l’Empordanet, Jordi Roura— i de Viladamat, amb l’alcaldessa Dolors Pons, van posar el focus en la necessitat d’una transició energètica justa, ordenada i participada.
Cornellà va defensar la urgència d’aprovar el PLATER i de desplegar un model que: generi retorn econòmic i social als municipis; prioritzi la participació pública i situï les instal·lacions en espais ja degradats, polígons o teulades, evitant la saturació de paisatges i hàbitats sensibles.
Figueres: un municipalisme fort dins un projecte nacional rupturista
La ronda va cloure a Figueres, on l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va defensar la necessitat de construir un municipalisme robust com a peça clau d’un projecte nacional autocentrat i de ruptura democràtica.
Segons Salellas, les properes conteses electorals pivotaran sobre tres grans blocs: “l’aposta del PSC; la de l’extrema dreta i la d’una esquerra nacional i rupturista capaç de preparar el país per als reptes futurs”.Amb aquests actes, la CUP–SOM POBLE referma la seva implantació a l’Empordanet i la voluntat de continuar ampliant presència municipal. La formació vol situar els pobles al centre de la presa de decisions, especialment en qüestions tan sensibles com el model energètic i la planificació territorial.