Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

LEmpordanet esdevé motor del nou municipalisme de ruptura

Independentisme combatiu
LEmpordanet esdevé motor del nou municipalisme de ruptura

La CUP–SOM POBLE vol situar els pobles al centre de la presa de decisions, especialment en qüestions tan sensibles com el model energètic i la planificació territorial.

10/12/2025 Política

La CUP–SOM POBLE ha culminat una ronda d’actes a l’Empordanet que ha servit per reafirmar el seu pes polític a la zona i per presentar de manera coordinada el seu model territorial davant els reptes de la transició energètica. Les trobades —celebrades a Albons, Verges, Viladamat i Figueres— han posat en relleu un discurs centrat en el municipalisme transformador, la defensa del territori i la coherència entre l’acció institucional i les necessitats de les comunitats locals.

Albons: municipalismes que transformen

A Albons, el diputat Dani Cornellà va exposar els pilars del model municipalista que la CUP reivindica com a essencial per a qualsevol projecte de país: la defensa de la llengua i la cultura; a participació ciutadana real i la coherència entre el que es vota a cada poble i al Parlament.

Cornellà va remarcar les contradiccions d’altres partits que “defensen una cosa al territori i una de ben diferent al Parlament”, i va reivindicar l’experiència de la CUP en municipis on governa des de fa anys.

Verges i Viladamat: transició energètica amb arrelament territorial

Els actes de Verges —amb la participació de l’alcaldessa Diana Canals i del president de Defensem l’Empordanet, Jordi Roura— i de Viladamat, amb l’alcaldessa Dolors Pons, van posar el focus en la necessitat d’una transició energètica justa, ordenada i participada.

Cornellà va defensar la urgència d’aprovar el PLATER i de desplegar un model que: generi retorn econòmic i social als municipis; prioritzi la participació pública i situï les instal·lacions en espais ja degradats, polígons o teulades, evitant la saturació de paisatges i hàbitats sensibles.

Figueres: un municipalisme fort dins un projecte nacional rupturista

La ronda va cloure a Figueres, on l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va defensar la necessitat de construir un municipalisme robust com a peça clau d’un projecte nacional autocentrat i de ruptura democràtica.

Segons Salellas, les properes conteses electorals pivotaran sobre tres grans blocs: “l’aposta del PSC; la de l’extrema dreta i la d’una esquerra nacional i rupturista capaç de preparar el país per als reptes futurs”.

Amb aquests actes, la CUP–SOM POBLE referma la seva implantació a l’Empordanet i la voluntat de continuar ampliant presència municipal. La formació vol situar els pobles al centre de la presa de decisions, especialment en qüestions tan sensibles com el model energètic i la planificació territorial.
Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Clam acadèmic per salvar el Centre dHistòria Contemporània de Catalunya
  2. Nova protesta de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) davant la seu de la Generalitat
  3. La maldat com a bandera
  4. Detingudes dues militants dArran Sant Just en una operació policial vinculada a accions de suport a Palestina
  5. IPSCUP reclama un lideratge compromès amb Salt després de la dimissió de lalcalde
  6. Xirinacs i la força de plantar-se: 1975 i 2017, la mateixa lliçó
  7. Independents per SaltCUP vota en contra dels pressupostos de 2026 per incompliments de govern i manca de projecte
  8. Entitats ecologistes denuncien una campanya de criminalització contra Collserola
  9. 50è aniversari de la plantada de Xirinacs per lamnistia
  10. El Correllengua Agermanat 2026 passarà per més de 80 municipis dels Països Catalans
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid