La CUP, en contra del pressupost de la Ryder

Els dos diputats del grup CUP-Som Poble han estat els únics vots contraris al
pressupost de la Diputació de Girona per 2026

19/11/2025 Política
El portaveu del grup, Jordi Casas, ha emfasitzat la continuïtat de l’aposta per la promoció turística en els comptes. En aquesta hi destaca el pressupost del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb 7’4 milions d’euros, així com d’altres partides que el grup considera “directament adreçades al creixement indiscriminat del sector” (al que defensen que, per contra, cal posar límits des de les administracions). Però han volgut posar l’accent en la partida d’un milió d’euros destinada a l’empresa promotora de la Ryder Cup 2031 a Caldes de Malavella: és el primer d’un total de 6 milions establerts pel conveni aprovat el juliol, també amb l’únic vot contrari dels cupaires.

Casas, que ha citat veus tan diverses com la presidenta balear Prohens (PP), Alamany (ERC Barcelona) o l’alcalde d’Olot (Junts), ha defensat que cada cop hi ha un major consens social per un canvi en el model productiu del país i que per això els discursos polítics van virant, “però aquestes declaracions de bones intencions, a l’hora de traçar polítiques i especialment quan es governa, no s’apliquen”, ha reblat. Igualment, ha reconegut la “molt bona feina des de diverses àrees de la corporació”, però que consideren eclipsades per “un rumb general continuista i immobilista” davant les urgències de la demarcació i el país. Posant com a exemple les polítiques d’habitatge, ha expressat que “són necessàries però es tracten d’una tireta davant una ferida que necessita atenció intensiva i urgent, mentre gastem més del doble en una promoció turística que agreuja més i més el problema”.

