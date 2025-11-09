En aquesta roda de premsa hi van participar l'ex-regidora d'assemblea per Cadaqués, Claret Daniela Cruz, l'ex-alcalde de Celrà i actual Diputat al Parlament, Dani Cornellà i Xesco Vallverdú.
En el vídeo publicat es pot veure com el pis, per a dues persones, no disposa de llicència HUT, es lloga a 318€ la nit i s'indica que es lloga "tot l'apartament sencer".
Tot seguit es pot comprovar que disposa d'una llicència d'habitatge compartit i que en fa un ús fraudulent, ja que no compleix els requisits com, per exemple, que el titular ha d'estar-hi empadronat, ha de residir-hi de forma efectiva i ha de compartir l'apartament amb els hostes.
El vídeo també mostra que l'apartament és gestionat per una empresa propietat de l'alcaldessa.