L'Assemblea per Cadaqués publica un vídeo amb les proves de la denúncia que va presentar en contra del pis turístic il·legal de l'alcaldessa de...

L'Assemblea per Cadaqués publica un vídeo amb les proves de la denúncia que va presentar en contra del pis turístic il·legal de l'alcaldessa de Cadaqués

La formació havia denunciat, per mitjà d'una roda de premsa a la porta de l'habitatge turístic il·legal situat al carrer Des Puig de Cadaqués, la presència de més de 80 hut's il·legals al municipi, entre els quals, aquest pis de l'alcaldessa o la pròpia casa de Pilar Rahola.

09/11/2025 Drets i Llibertats
En aquesta roda de premsa hi van participar l'ex-regidora d'assemblea per Cadaqués, Claret Daniela Cruz, l'ex-alcalde de Celrà i actual Diputat al Parlament, Dani Cornellà i Xesco Vallverdú.

En el vídeo publicat es pot veure com el pis, per a dues persones, no disposa de llicència HUT, es lloga a 318€ la nit i s'indica que es lloga "tot l'apartament sencer".

Tot seguit es pot comprovar que disposa d'una llicència d'habitatge compartit i que en fa un ús fraudulent, ja que no compleix els requisits com, per exemple, que el titular ha d'estar-hi empadronat, ha de residir-hi de forma efectiva i ha de compartir l'apartament amb els hostes.

El vídeo també mostra que l'apartament és gestionat per una empresa propietat de l'alcaldessa.

