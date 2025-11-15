El Parlament aprova la proposta de la CUP per millorar el servei ferroviari a lEmpordà

El Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari de la CUP per impulsar la millora del servei ferroviari a l’Empordà. La iniciativa, presentada pel portaveu Dani Cornellà Detrell, ha estat ratificada amb l’objectiu de garantir una mobilitat més sostenible i una millor connexió de la comarca amb la resta del Principat i Catalunya Nord.
La resolució aprovada inclou mesures clau per reforçar la xarxa ferroviària i promoure la descarbonització del transport, incentivant que cada vegada més pobles tinguin un servei de transport públic eficient i fiable, apostant pel ferrocarril, l’autobús i els trens tram.
Cal destacar doncs l’aprovació dels punts que:
Constaten el retard en l’execució de les obres previstes d’adaptació de l’estació de Camallera per permetre l’aturada de trens de mitjana distància. Aquestes haurien d’haver estat acabades a finals del 2024 i van començar a principis del 2025.
Implementar connexió amb un autobús llançadora de l’estació de Camallera amb parades a Ventalló, Viladamat i l’Escala, amb un horari d’acord amb els trens.
Prolongació de les andanes de Llançà, Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià fins a 200 metres útils, millorant l’accessibilitat i la capacitat de la xarxa.
Millorar la coordinació horària de les línies de bus interurbà de l’estació d’autobusos de Figueres amb els serveis de l’R11 i RG1 a l’estació de tren de Figueres.
Estudiar i valorar l’ampliació dels horaris i la freqüència dels trens R11 i RG1 a l’estació de Cervera de la Marenda, al mateix nivell que Portbou, i millorar la seva coordinació amb els serveis de l’SNCF
Instar al Govern francès i a la Regió d’Occitània a incrementar els serveis ferroviaris de l’SNCF entre Cervera de la Marenda i Portbou, especialment fent retornar a Portbou el tren nocturn cap a París.
Actualització de la denominació en català de l’estació de Cervera de la Marenda en tots els canals d’informació de la Generalitat i Rodalies de Catalunya.
Segons Dani Cornellà, “aquesta aprovació és un pas fonamental per garantir un transport ferroviari accessible, eficient i sostenible a l’Empordà. La resolució respon a demandes històriques del territori i aposta per una mobilitat més justa i respectuosa amb el medi ambient”.