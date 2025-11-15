Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

El Parlament aprova la proposta de la CUP per millorar el servei ferroviari a lEmpordà

El Parlament aprova la proposta de la CUP per millorar el servei ferroviari a lEmpordà

La resolució aprovada inclou mesures clau per reforçar la xarxa ferroviària i promoure la descarbonització del transport

15/11/2025 Política

El Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari de la CUP per impulsar la millora del servei ferroviari a l’Empordà. La iniciativa, presentada pel portaveu Dani Cornellà Detrell, ha estat ratificada amb l’objectiu de garantir una mobilitat més sostenible i una millor connexió de la comarca amb la resta del Principat i Catalunya Nord.


La resolució aprovada inclou mesures clau per reforçar la xarxa ferroviària i promoure la descarbonització del transport, incentivant que cada vegada més pobles tinguin un servei de transport públic eficient i fiable, apostant pel ferrocarril, l’autobús i els trens tram.


Cal destacar doncs l’aprovació dels punts que:


Constaten el retard en l’execució de les obres previstes d’adaptació de l’estació de Camallera per permetre l’aturada de trens de mitjana distància. Aquestes haurien d’haver estat acabades a finals del 2024 i van començar a principis del 2025.

Implementar connexió amb un autobús llançadora de l’estació de Camallera amb parades a Ventalló, Viladamat i l’Escala, amb un horari d’acord amb els trens.

Prolongació de les andanes de Llançà, Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià fins a 200 metres útils, millorant l’accessibilitat i la capacitat de la xarxa.

Millorar la coordinació horària de les línies de bus interurbà de l’estació d’autobusos de Figueres amb els serveis de l’R11 i RG1 a l’estació de tren de Figueres.

Estudiar i valorar l’ampliació dels horaris i la freqüència dels trens R11 i RG1 a l’estació de Cervera de la Marenda, al mateix nivell que Portbou, i millorar la seva coordinació amb els serveis de l’SNCF

Instar al Govern francès i a la Regió d’Occitània a incrementar els serveis ferroviaris de l’SNCF entre Cervera de la Marenda i Portbou, especialment fent retornar a Portbou el tren nocturn cap a París.

Actualització de la denominació en català de l’estació de Cervera de la Marenda en tots els canals d’informació de la Generalitat i Rodalies de Catalunya.

Segons Dani Cornellà, “aquesta aprovació és un pas fonamental per garantir un transport ferroviari accessible, eficient i sostenible a l’Empordà. La resolució respon a demandes històriques del territori i aposta per una mobilitat més justa i respectuosa amb el medi ambient”.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Homenatge a Joan Rocamora i presentació dels llibres "Escrits en llibertat" i "Joan Rocamora un retrat calidoscòpic"
  2. Commemoració de la Diada de Catalunya Nord a Perpinyà
  3. A judici agents de la Policia Nacional espanyola de Terrassa
  4. Recollida de signatures per la retirada d'una denúncia en una protesta antimonàrquica a Montserrat
  5. El veïnat i lANC de Sant Just Desvern mantenen la mobilització davant la inacció del govern municipal sobre lagressió policial
  6. Pensar i fer (4). El joc institucional
  7. Manifestació a Alacant: Defensem la llengua, Som País Valencià
  8. Crida a omplir Urquinaona per exigir millores laborals a Educació
  9. La Fundació Reeixida presenta a Rubí, el llibre: Una Vida per Catalunya, de Jaume Martínez Vendrell
  10. La Fundació Randa commemora els 50 anys de la Plantada de Xirinacs davant la Model
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid