Bloc Sepúlveda 83 en lluita

Una roda de premsa ha estat convocada avui pel Sindicat d’Habitatge de l’Eixample i les veïnes del carrer Sepúlveda, número 83. L’objectiu de la convocatòria era fer conèixer el conflicte que el bloc té amb el promotor immobiliari que l’ha adquirit.
A la roda de premsa, es descrivia la situació: el juny passat, la titularitat de l’edifici va passar a estar en mans d’un fons d’inversió, i alguns veïns han començat a rebre comunicacions on se’ls deixava clar que no se’ls renovarien els contractes passada la seva data de finalització. Es tracta d’un bloc amb famílies amb fills menors, dues d’elles monoparentals, i amb gent gran que porta allà tota la vida: hi ha més de 35 veïnes afectades, i ja s’hi compten uns 9 pisos buits. En paraules del l'’Erika, veïna del bloc: “En aquest edifici hi ha famílies en situació de vulnerabilitat. Poc a poc, han anat marxant veïns, perquè volien evitar el conflicte, o perquè creien que no tenien res a fer en aquesta situació.”
Ara mateix, recalca el Sindicat, el bloc està en mans de Vandor Real Estat Socimi S.A.U., una promotora immobiliària que es dedica als lloguers temporals i al co-living. A la seva pàgina web, declara les seves intencions sense embuts: hi indica, textualment, que aspira a convertir-se en “una empresa líder en serveis de lloguer de co-living.”
A la roda de premsa, s’han les demandes de les veïnes, s’ha fet públic el conflicte i s’ha explicat com s’encararà de manera conjunta amb el Sindicat d’Habitatge de l’Eixample. El Sindicat ha assenyalat que el Bloc Sepúlveda 83 és un exemple més de com el negoci immobiliari obliga a les persones a abandonar casa seva: grans tenidors i fons d’inversió compren edificis sencers i es lucren a través de les pràctiques de fragmentació dels pisos en habitacions, dels lloguers de temporada i els co-livings, en detriment de l’habitatge com a dret bàsic. S’ha citat l’exemple emblemàtic del Bloc Papallona, del carrer Llançà 20, que ha estat comprat per un fons d’inversió holandès amb les mateixes intencions que Vandor, i on les veïnes s’han convertit en símbol de lluita i resitència.
Fins ara, el Sindicat ha intentat entrar en contacte amb Vandor, però no hi ha hagut resposta. Expressen que, mitjançant la sortida pública del bloc, busquen fer pressió per a poder iniciar una negociació amb la propietat i frenar el buidatge de l’edifici. Tant el Sindicat com les veïnes han anunciat que lluitaran fins el final per quedar-se al bloc i defensar les seves cases.