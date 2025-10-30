LSTEI denuncia la manca dempreses per fer les pràctiques dels cicles formatius dFP dels centres públics

L’STEI ha detectat que cada vegada costa més als professors tutors de les pràctiques de Formació Professional (FCT/FEMPO) dels IES, CIFP i CEPA trobar empreses a les quals dur els seu alumnat a fer les pràctiques dels cicles formatius de formació professional.
La nova llei d’FP augmenta el temps de formació en empresa i obliga a fer pràctiques a primer i a segon curs dels cicles mitjà i superior. En el seu moment l’STEI ja anuncià que a les Illes, amb el teixit empresarial de petits i mitjanes empreses, això seria complicat i desembocaria en un conflicte que es fa palès.
Aquest problemàtica de manca d’empreses es veu agreujada per la dificultat que tenen els centres educatius públics de signar convenis de pràctiques amb empreses privades. A més, el professorat ha vist reduït el número d’hores que tenia per cercar empreses per a les pràctiques de l’alumnat; i així poder completar els estudis de Formació Professional.
L’STEI també sospita que l’increment d’FP privada ha fet que es reduïssin els convenis de pràctiques que fins ara tenien els centres públics de Formació Professional. De fet, hi ha sospites que s’incompleix amb el que la llei d’FP regula, que és que les empreses en les quals es fan les FCT/FEMPO no puguin rebre cap tipus de compensació econòmica.
És a dir que les empreses privades que es dediquen a fer negoci amb la Formació Professional incompleixen l’apartat 8 de l’article 55 de Llei Orgànica 3/2022 d’Ordenació i Integració de la Formació Professional. Per això, els centres públics d’FP tendran cada cop més dificultat per trobar empreses col·laboradores.
Demandes de l’STEI en relació a l’FP, en contra de la privatització
L’STEI reivindica més control sobre el negoci de l’FP privada, un augment d’hores per als tutors de FEMPO i el suport de l’Administració educativa per a mantenir la qualitat i el prestigi dels estudis de Formació Professional.
El sindicat alerta d’una passa més en la privatització del sistema educatiu de les Illes, des de l’etapa 0-3 fins als cicles superiors de la formació professional, i de les dificultats cada cop més grans dels alumnes de la xarxa pública per a completar el seu itinerari formatiu.