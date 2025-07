Un pla incomplert i una presa de pèl a les famílies: el fracàs de la climatització a les escoles bressol del Vendrell

El 2023, el govern del Vendrell va anunciar amb orgull un “pla de climatització” dotat amb 55.000 euros per adaptar les escoles bressol a l’augment de temperatures. Dos anys després, aquell pla s’ha quedat en una operació de maquillatge. Les famílies esperaven solucions. El govern els ha respost amb excuses, improvisació i propaganda.

El primer any es van climatitzar totes les aules de Ralet Ralet i El Riuet. Semblava un bon inici. Però el 2024 no es va fer res. Cap inversió. Cap seguiment del pla. Només silenci. L’escola bressol del Puig, que ja comptava amb un aparell a una zona comuna des d’abans del 2023, no ha rebut cap millora. I això el govern ho presenta com si fos part del pla.

El 2025 ha arribat amb més de 30 graus al maig i les escoles obertes fins al juliol. Tot i això, no hi havia prevista cap actuació abans de l’estiu. El govern ho justifica amb tràmits i terminis, però la veritat és una altra: manca de planificació i deixadesa absoluta.

Només la pressió de les famílies i l’oposició ha forçat una acció d’urgència: la instal·lació d’un aparell d’aire condicionat a la zona comuna de l’escola Botafoc. Una actuació mínima i tardana, igual que la del Puig. I sobre l’escola Mestral, ara el govern diu que “no cal” climatitzar-la per raons arquitectòniques. On era aquesta excusa el 2023?

Avui, només dues escoles bressol tenen totes les aules climatitzades. Les altres tres funcionen amb pedaços. I malgrat això, el govern insisteix a vendre-ho com una gran fita. Un relat fals construït des del despatx, mentre infants i educadores passen calor.

Aquest no és només un error de gestió. És una presa de pèl. Governar no és fer propaganda. És preveure, actuar i complir. I aquest govern, un cop més, no ha estat a l’altura.