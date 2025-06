Català a l'escola

L’STEI denuncia el segon fracàs estrepitós del Pla pilot segregador

La segona remesa de centres educatius que s’han incorporat al Pla pilot segregador ha tornat esclatar a les mans de la Conselleria d’Educació, amb un total de només 19 centres de concertada que s’hi han afegit.

Una vegada més l’escola pública de les Illes, tant a primària com a secundària, ha estat un mur de contenció contra els afanys segregadors i discriminadors del Govern del Partit Popular, agenollat una vegada més davant els deliris de Vox.

L’STEI denuncia que les patronals de l’ensenyament concertat entrin dins el joc del conseller Antoni Vera, a canvi de més ajuts i una millor dotació, i sacrifiquin la presència del català dins el sistema educatiu; i siguin còmplices d’un atac sense precedents a la normalització i la normativa vigent. Amb les mancances tan evidents dels sistema educatiu, la Conselleria d’Educació, de manera del tot irresponsable, aprofita el Pla pilot per donar 21 milions per a les empreses que fan negoci amb l'educació.

Una vegada més els equips directius, el professorat i la comunitat educativa han estat a l’alçada del moment delicat que la cultura de les Illes i la llengua catalana pateixen, i han respost amb una dignitat a una fermesa fora mida.

Un Pla incomplet i parcial

El sindicat posa en dubte que es tracti d’un Pla pilot en el sentit estricte del terme, ja que si només s’aplica a centres concertats, sense cap centre públic que hi participi, s’obté una visió molt parcial; ja que la realitat de la pública i de la concertada són molt diferents. La proposta s'ha convertit en un finançament encobert de centres concertats per fer el que ja fan, ja que a molts d'ells no es compleix el Decret de mínims.

L’STEI expressa l'agraïment més sincer a l’escola pública de les Illes i en reconeix la capacitat de resiliència i militància lingüística un cop més. També reclama a la Conselleria que no fomenti la segregació entre alumnat i centres educatius i tiri enrere un experiment engegat sense cap mena de consens i que és un bunyol pedagògic de dimensions descomunals.