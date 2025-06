Català

L'Aplec de Penyagolosa acollirà, per primera vegada, una trobada de joves de Plataforma per la Llengua entre el 27 i el 29 de juny

Plataforma per la Llengua organitza, per primera vegada, la(Castelló), en el marc de l’Aplec de Penyagolosa. La Trobada té com a objectiu. Les inscripcions estaran obertes fins a exhaurir les places.Per tal de facilitar l’assistència a l’esdeveniment,. La tornada serà a les 17 h del diumenge 29. Els busos seran gratuïts per a socis i voluntaris, i tindran un preu fix de 10 € per a la resta del públic. La reserva de places ja està oberta i es pot fer a través d’un formulari web fins que s’omplin els dos vehicles. A més, totes les persones inscrites rebran com a obsequi una samarreta verda de la campanya “ La llengua no es toca ”. El pàrquing i l’acampada seran gratuïts per tots els assistents, i es disposarà de servei de dutxes., entre altres grups i músics destacats que ompliran l’escenari d’energia, compromís i festa. A més,per conèixer l’entorn del germà menut del Penyagolosa, la muntanya del Marinet, així comDurant tot el cap de setmana també hi ha programades diverses ponències. En aquest sentit, a l’Aplec del Penyagolosa es realitzarà, iniciat el passat mes de maig al Casal Tio Cuc d'Alacant. La conferència amb diàleg anirà a càrrec dels docents Xavier Serra i Marina Macià, i posarà el punt de mira en l'acceleració del procés d'extinció de les llengües arreu del món, un efecte advertit pels lingüistes des de fa dècades.Els aplecs són unade la vida. L’organització anima totes les persones joves a sumar-se a aquesta iniciativa, que fusiona activisme, cultura i festa en un entorn natural emblemàtic.