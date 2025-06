Local

L’ACPC reivindica a Barcelona la veu pròpia i necessària de la premsa comarcal i local catalana

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha celebrat aquest vespre la 2a edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit gairebé 300 assistents a l’Auditori 1899 del FC Barcelona. Entre el públic hi ha hagut molts professionals de la comunicació com editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats encapçalades pel president del Parlament, Josep Rull, i el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Marc Melillas.



També han estat presents molts estudiants d’arreu de Catalunya, atès que un dels guardons que s’han lliurat és el Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat adreçat a escolars d’ESO i Batxillerat.



La gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l’entitat lliura al llarg de l’any durant una sola trobada, ha estat conduïda per la periodista Candela Figueras, i amenitzada per les actuacions musicals dels cantants Mariona Escoda i Lluís Sánchez, els guanyadors del concurs televisiu de 3Cat Eufòria en les edicions 2022 i 2024, respectivament.



Pel que fa als guardons, se n’han lliurat diversos. Un dels més esperats ha estat el 14è Premi a la Millor Portada de l’Any. Aquest ha estat el palmarès:

En la categoria de diaris, trisetmanals, bisetmanals, setmanals i quinzenals, el premi ha estat per al Setmanari de l’Alt Empordà i la seva portada del 3 de setembre de 2024 amb una espectacular imatge del multitudinari concert dels Figa Flawas al Festival Acústica de Figueres.

També s’ha lliurat la 4a edició dels Premi a la Millor Fotografia Periodística, que ha deixat aquests guanyadors:

En la categoria de diaris, trisetmanals, bisetmanals, setmanals i quinzenals, el guardó ha estat per a El 9 NOU i una fotografia de Marc Sanye d’unes monges que donen suport als veïns afectats per la DANA, col·laborant en les tasques d'ajuda.

Els següents premis en entregar-se han estat la 4a edició del Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat adreçat a estudiants d’ESO i Batxillerat. Un concurs que demana reportatges que posin en relleu els valors que ajuden a una convivència igualitària en col·lectius diversos i que ajudin a empatitzar amb les necessitats socials que tenim al voltant. Aquests guardons tenen la particularitat que una part del premi el reben els alumnes en forma d’una targeta moneder, i l’altra part s’entrega amb un xec regal a una entitat sense ànim de lucre que els mateixos estudiants havien escollit.

En la categoria de Batxillerat , el treball guanyador ha estat Oh! my lot. Un Nadal solidari , d’Eloi Perelló, Marçal Cabestany i Daniela Abraham, de l’Escola Vedruna de Tàrrega. L’entitat escollida pels alumnes ha estat l’Associació Alba de Tàrrega, que vetlla per les persones amb discapacitat. El treball finalista d’aquesta categoria ha estat Emma, malalties sense resposta , d’Eloi Vila, Èric Enriquez i Nora Gonzàlez, de l’Escola Vedruna de Tàrrega, i l’entitat escollida és l’Associació Emma per a la investigació de malalties rares.

Un dels punts àlgids de la vetllada de l’ACPC s’ha viscut durant l’entrega del quart Premi d’Honor Premsa Comarcal, el guardó més important de tots els que lliura l’ACPC al llarg de l’any, que enguany s’ha concedit a Mònica Terribas. La periodista no ha pogut assistir a l’acte per motius laborals i ha agraït el guardó amb un vídeo testimonial en què ha destacat el paper clau que té la premsa comarcal. “En aquesta onada terrible d’individualització en què vivim, des de la premsa comarcal, arran de terra, que és la distància perfecta, podeu entendre bé les vostres comunitats i entendre el sentit del nosaltres, de col·lectivitat, que estem perdent”, ha sentenciat.



“La premsa comarcal és un dels espais on el periodisme pot afinar més i pot preservar més el seu futur”, ha dit Terribas. “Visca el periodisme arran de terra, construint un nosaltres necessari per continuar endavant amb les lluites i reptes que tenim perquè la democràcia no es debiliti i les llibertats, la cultura i la llengua del nostre país s’enforteixin en aquest moment d’esllanguiment en què estem”, ha conclòs.



Després ha estat el torn dels parlaments institucionals. El primer a prendre la paraula ha estat el president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, que davant d’un auditori a vessar ha reivindicat la premsa comarcal i local, “que continua creixent en temps difícils”, així com la tasca de l’ACPC. “A l’ACPC sumem més de 160 capçaleres i 720.000 lectors. Som el primer diari de Catalunya”, ha dit orgullós. Fàbregas ha defensat que la premsa comarcal i local, “la premsa del territori”, “la premsa de casa”, és “imprescindible i necessària per al país”. En aquest sentit, ha volgut destacar que “és una gran eina per a la normalització del català arreu del país”.



El següent en prendre la paraula ha estat el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalitat, Marc Melillas, que ha destacat que “en un entorn en canvi constant, la proximitat, el rigor i la vocació de servei públic són més imprescindibles que mai”.



“Cada premi és molt més que un reconeixement individual: és una victòria col·lectiva del nostre sector, un reflex de la feina ben feta i del compromís constant amb el territori i la ciutadania. Fer periodisme de proximitat també és fer país, és enfortir la nostra democràcia i contribuir a la cohesió i vertebració dels pobles i ciutats de Catalunya”, ha afegit Melillas.

Rull: “La premsa comarcal i local és absolutament necessària per a construir aquest nosaltres col·lectiu que és la nació catalana”



L’encarregat de tancar l’acte ha estat el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que ha remarcat el paper de la premsa local i comarcal en el mapa comunicatiu català com un “motor de normalització lingüística, de preservador de la identitat local nacional i com un element cohesionador territorial i social”. En aquest sentit, Rull ha considerat la premsa local i comarcal com a “absolutament necessària per a construir aquest nosaltres col·lectiu que és la nació catalana, on tothom s’hi vegi reflectit, identificat, se senti part del projecte comú del municipi o de la comarca on viuen i, d’aquí, del país”.