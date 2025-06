Català

2a Trobada de Municipis Actius pel Català - Els plans locals i la contractació estratègica: instruments al servei de la llengua

Amb el títol "Els plans locals i la contractació estratègica: instruments al servei de la llengua", la trobada arrencarà a les. A les, es farà una ponència sobre, com les diputacions, els consells comarcals i les associacions de municipis, a l'hora de donar suport als ajuntaments.A partir de les. Hi participaran el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rosell; el vicepresident del CC de l'Alt Empordà, Josep Maria Bernils; la regidora de política lingüística de Vic, Bet Piella; i Francesc Arolas, regidor de de Transparència i Bon govern de l'Ajuntament de Granollers.A les, farà una ponència de caire més acadèmic sobre la contractació estratègica de les administracions públiques com a eina de transformació social. La conferència oferirà eines perquè les administracions locals i supralocals puguin incloure clàusules lingüístiques en la contractació i les subvencions amb la seguretat jurídica necessària.La trobada culminarà amb una taula rodona dedicada a compartir bones pràctiques municipals en matèria de llengua. Serà el moment de donar la veu als protagonistes de la trobada, els ajuntaments, i hi participaranSi voleu demanar una entrevista amb algun representant de Plataforma per la Llengua, ho podeu fer enviant un correu a