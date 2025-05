Robin Hood català

Enric Duran Giralt en llibertat

Aquest matí ha estat posat en llibertat a l'espera de judici Enric Duran i Giralt. Des de fa un any es trobava en presó preventiva a l'estat francés.

Tancat a la cella 22 hores diaris, amb les comunicacions intervingudes, dificultant les visites familiars i altres formes de repressió desproporcionades i injustes, apunta el Grup Català de Suport a l'Enric Duran. El col·lectiu de solidaritat continua exigin la seva posa en llibertat total, ja que cap de les acusacions fetes aquesta provada, és innocent dels càrrecs que se li imputen.

Enric Duran s'havia exiliat des de l’any 2013 per evitar complir la condemna per la sostracció de prop de mig milió d’euros mitjançant crèdits bancaris que mai no va retornar, com a denúncia contra el sistema financer.Per aquest fet conegut conegut com el “Robin Hood català”.