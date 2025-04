Sindical

Miquel Gelabert, reelegit secretari general STEI

Tal com preveu el reglament del Congrés, un cop clausurat aquest, a la primera reunió de la nova Comissió Executiva triada pels congressistes s’ha tractat el punt d’assignació de càrrecs de l’òrgan de direcció de l’STEI.

L’assignació de càrrecs és aquesta: Secretaria general i d’acció sindical, Miquel Gelabert; Secretaria territorial de Menorca, Maria Camps; Secretaria territorial de Pitiüses, Ricard Santafé; Secretaria d’organització i finances, Francesc X. Alomar; vocalia d’organització i finances, Catalina Segura; Secretaria de formació, Maria Antònia Noguera; Secretaria d’ensenyament públic, Lluís Segura; vocalia d’ensenyament públic: Vicenç Garcia; Secretaria d’ensenyament privat-concertat, Ramon Mondéjar; vocalia d’ensenyament privat-concertat, Sandra Serra; Secretaria de sanitat, Manuel Ramírez; vocalia de sanitat, Catalina Salom; Secretaria d’administració autonòmica, Mateu Moyà; Secretaria d’administració local, Maria Antònia Ramis; vocalia d’administració local, Camí Vic, Secretaria de comunicació, Montserrat Nadal; Secretaria de moviments socials, Francesc Ramis; Secretaria de feminismes, Aina Maria Perelló; Secretaria de normalització lingüística, Carles Cabrera; Secretaria d’afiliació, Maria Antònia Perelló; Secretaria de sector privat, Jaume Pons.

Com recull la Ponència d’acció sindical aprovada, la tasca sindical ha de servir com a eina de transformació social en un món marcat per l’escalada bèl·lica, la urgència mediambiental i l’augment de les desigualtats.

També s’han aprovat resolucions en suport a les dones dels Països Catalans, de reconeixement a Tomàs Martínez, per la pau i contra el rearmament i en favor de l’Acampallengua 2025.