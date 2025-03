Ensenyament

USTEC denuncia que l'any vinent el Departament d'Educació vol tancar 111 línies d'I3 i de primer d'ESO a centres públics del país

En una roda de premsa celebrada aquest matí davant dels serveis territorials d’Educació del Marsme Vallès Oriental a Mataró, el sindicat USTEC ha manifesta la seva profunda preocupació i rebuig davant la decisió del Departament d'Educació de tancar 111 línies d'I3 i de primer d'ESO a escoles públiques el curs vinent. El sindicat considera que aquesta mesura representa un atac directe a l'educació pública, especialment en municipis com Mataró, on el Departament ha decidit suprimir una línia d'I3 a l'Escola Rocafonda i una altra a l'Escola Camí del Mig, dos centres de màxima complexitat.

“Aquest tancament s'ha fet sense cap mena de negociació amb la part social” ha afirmat Anna Torralbo, delegada sindical d’USTEC a la ciutat de Mataró. “Ahir es va convocar per primera vegada en el curs el Consell Escolar Municipal de Mataró, on la regidora d'Educació, Beatriz Delgado, es va veure obligada a assistir-hi acompanyada de la directora dels Serveis Territorials, Montserrat Domingo. Durant la sessió, es va intentar convèncer el plenari de les suposades bondats de tancar aquestes dues línies, quan en realitat la primera mesura per garantir una escola inclusiva hauria de ser la reducció de ràtios” a afegit.

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha denunciat: "El tancament de grups es fa amb traïdoria, anunciat poc abans de les preinscripcions. Per què no es retallen grups a la concertada? Per què no s'aprofita la davallada demogràfica per reforçar l'educació inclusiva?"

Davant d'aquesta situació, USTEC exigeix la destitució immediata de la directora del Servei Territorial del Maresme-Vallès, Montserrat Domingo, per la seva responsabilitat en aquesta decisió que considerem un atac greu a la qualitat educativa i al dret a l'educació dels infants.

El sindicat fa una crida a tota la comunitat educativa i a la societat a mobilitzar-se en defensa de l’educació pública i per exigir polítiques que realment garanteixin una escola inclusiva, de qualitat i amb les ràtios adequades per a una atenció personalitzada de l’alumnat.