Memòria

L'agermanament Girona-Mallorca retrà homenatge Bartomeu Barceló i Tortellà

Amb motiu de complir-se el centenari del sermó que li suposà la detenció i l'exili per la Dictadura de Primo de Rivera

El proper 6 d'abril, diumenge, a punt de migdia, a les escales de la Catedral de Girona es retrà reconeixement a Bartomeu Barceló i Tortella (1888-1973), amb motiu de complir-se el centenari del sermó que li suposà la detenció i l'exili per la Dictadura de Primo de Rivera.

El 6 d'abril de 1925 (dilluns de Pasqua), el prevere i poeta felanitxer feu el sermó des de la seva trona de la catedral de Girona. Com que era un home compromés, va demanar per al seu poble aquella justícia i aquella llibertat que Crist guanyà a pols per a la Humanitat. Això no agradà a les autoritats del moment, en plena dictadura de Primo de Rivera, que el van fe detenir i aquell mateix vespre va ser trasññadat a la presó fins que va poder rufigiar-se a Cataluna Nord, gràcies a l'acolliment del Bisbe de Paerìnyà, Juli Carselade. Mai no es retractà de les seves paraules i es va mantenir ferm en la defensa de la llengu, la cultura i la identitat de la Nació Catalana completa, amb la poesia com a bandera