En defensa del territori

Demanen a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar una planificació sostenible de l’arbrat urbà

En relació amb la tala d’arbres centenaris que ha tingut lloc recentment en el parc del Bon Repòs a l’Ametlla de Mar, justificada pels tècnics de l’Ajuntament com una mesura de sanejament d’arbres morts i de seguretat pel que fa als més inclinats davant el vent, ambdues entitats ecologistes lamenten la manca de planificació, molt especialment en allò que té a veure amb la inexistent comunicació envers la ciutadania tenint en compte el valor que aquesta dona a la presència d’arbres en el que és considerat el pulmó verd més important del nucli urbà.

Hauria estat molt fàcil informar a la ciutadania, prèviament a la tala, dels motius de la mateixa i exposar la totalitat del projecte de substitució que, al nostre entendre, hagués hagut de dur a terme una persona amb coneixements tècnics de paisatgisme, més enllà dels de jardineria.

És evident que pel damunt de tot plegat està la seguretat de les persones, però hi ha diverses maneres d’assegurar arbres sense la necessitat d’haver-los de talar i, en aquest sentit, es desconeix si s’ha tingut en consideració aquesta alternativa per a algun dels exemplars eliminats.

Per un altre costat, el pi blanc pertany a una espècie de pi que té unes arrels molt superficials que, a més, tendeix a entrecreuar-se amb les arrels dels exemplars més propers de la mateixa espècie de manera que s’asseguren entre si especialment en enfront del vent. S’ha detectat l’eliminació d’exemplars molt propers els uns dels altres, raó per la qual es pot haver incrementat del risc de caiguda d’algun dels pins que han quedat en peu. Per aquest motiu, GETE-Ecologistes en Acció i GEPEC-EdC considerem imprescindible avaluar aquest possible risc i emprendre les mesures correctores que siguin necessàries al respecte.

A més, proposem a l’Ajuntament que dugui a terme un estudi paisatgístic integral de tot el verd urbà que ha de permetre definir el model de gestió dels espais verds de la vila. Aquest estudi ha de contemplar tots els arbres en via pública, en alineació i/o parcs urbans, les mesures a emprendre per garantir la diversitat d’espècies assegurant alhora el seu increment per mitigar l’efecte illa de calor en relació amb el canvi climàtic, com i de quina manera s’ha de produir el sanejament i substitució d’exemplars quan calgui, incloure la tipologia de vegetació a incorporar en la via pública i el seu manteniment.

Tot plegat en forma d’un pla director del verd urbà, elaborat per una persona amb qualificació tècnica de paisatgista per donar-li la visió integral, que pugui ser exposat a la ciutadania en general que, d’aquesta manera, serà coneixedora anticipadament de les operacions que cal dur a terme per mantenir els espais verds de manera sostenible.