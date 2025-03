Acte de record a Carme Turró i Juncà: un comiat ple d’emoció i reconeixement

Aquest dissabte a la tarda, el Parc de la Parada del Jonquer de les Planes d'Hostoles (Garrotxa) ha estat l’escenari d’un sentit acte de comiat en homenatge a Carme Turró i Juncà, qui va morir l’1 de març als 66 anys després d’una llarga malaltia. Unes 200 persones s’han reunit per recordar la seva figura, en un acte marcat per l’emoció i l’agraïment a la seva trajectòria personal i compromesa.

L’acte ha comptat amb les paraules dels seus fills que han volgut destacar la generositat de la seva mare i el seu esperit de servei envers la comunitat. "La nostra mare sempre estava disposada a ajudar els seus veïns sense demanar res a canvi", ha recordat la seva filla amb la veu trencada per l’emoció. Carme Turró també ha estat recordada pel seu compromís polític. A finals de la dècada dels vuitanta i principis dels noranta, quan l’independentisme no tenia el suport massiu d’avui dia, va militar activament al Moviment de Defensa de la Terra, defensant amb fermesa les seves conviccions cosa que ha fet fins els seus últims dies tal com ha recordat la seva filla ja que ha explicat que pocs dies abans de morir la Carme va dir a una infermera que parlava en espanyol a la seva filla que li parlés en català. "La mare es va preocupar per mi quan un policia em va trencar el nas tot i que ella de jove havia realitzat activitats més arriscades de les quals no cal que en parlem ara" ha recordat el seu fill.

Entre els assistents hi havia veïns, amics i antics companys de militància, així com diverses persones que, en algun moment de la seva vida, van rebre el suport incondicional de la Carme. L’ambient ha estat de recolliment, però també de gratitud per tot el que va aportar al seu entorn. Els parlaments han estat interromputs per diverses ovacions en un acte on Les Planes d’Hostoles ha dit adeu a una veïna estimada i que ha acabat amb la cançó "Un núvol blanc" de Lluis Llach.