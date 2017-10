RÈGIM DEL 78

La CUP-Crida per Girona demana a Paneque (PSC) que abandoni el partit pel seu suport a la repressió de l’Estat

La CUP-Crida per Girona ha demanat avui als regidors del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Girona que es desvinculin definitivament del partit, després del paper del PSC-PSOE en les darreres setmanes en relació amb la persecució judicial i policial a l’1 d’octubre. Ahir el secretari general del partit, Pedro Sanchez, va anunciar que el PSOE estarà al costat de l’Estat en les mesures repressives que es puguin emprendre a partir de demà contra les institucions catalanes i els seus representants.

En aquest sentit, els cupaires han reconegut els gestos fets en les darreres setmanes per part del grup gironí del PSC, com ara el seu rebuig a la citació de Marta Madrenas per part de la Fiscalia per col·laborar amb el referèndum, la seva oposició a les càrregues policials de l’1 d’octubre i el seu suport a la vaga general posterior.

Davant d’això, la CUP-Crida per Girona ha animat els regidors del grup encapçalat per Sílvia Paneque a fer un pas més en consonància amb aquests posicionaments i desvincular-se del partit. En cas de no fer-ho, els cupaires consideren que el grup del PSC hauria d’abandonar el govern municipal per “coherència”.

En els darrers dies ja hi ha hagut altres càrrecs electes del PSC han anunciat que deixaven el partit per la seva posició respecte al referèndum de l’1 d’octubre, com és el cas del regidor de Valls Josep Batet, fa unes setmanes, i la regidora de Badalona Conxita Botey, ahir mateix.

També cal destacar que avui els tres diputats del PSC a la Diputació de Girona han votat favorablement al text aprovat pel plenari de l’ens, en què es condemna la violència policial del dia del referèndum, es demana la retirada dels efectius de Guàrdia Civil i Policia Nacional desplaçats a Catalunya, es demana la dimissió d’Enric Millo i se’l declara persona non grata, i es posa al costat de les decisions del Parlament i del Govern.

Els regidors de la CUP-Crida per Girona, al Parlament

Aquesta tarda els regidors cupaires Laia Pèlach i Lluc Salellas seran presents al Parlament durant la sessió en què el president Puigdemont anunciarà el proper pas del procés d’independència després del referèndum. Els dos regidors hi assisteixen convidats per la CUP, juntament amb altres electes de municipis que el passat 1 d’octubre van patir directament la brutalitat policial.