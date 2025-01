La Comissió de Territori aprova la compareixença de la Consellera Paneque per donar explicacions sobre els projectes de tren trams

La CUP va registrar una sol·licitud de compareixença de la Consellera Paneque a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya arran de les declaracions públiques del secretari d’infraestructures de mobilitat, Manel Nadal, en un acte de la FECAV (Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers) on va deixar clar que els projectes de tren-tramvia de la Costa Brava, Olot-Banyoles-Girona, Selva Marítima, Pirineus (Cerdanya-Alt Urgell-Andorra), Terres de l’Ebre i Berguedà-Bages quedaven descartats, optant per implantar el bus rapid.

“En un acte del lobby d’empresaris d’autobusos, el secretari aposta pel bus ràpid, quan el govern del PSC s’ha compromès a impulsar aquests tren trams, alhora que el ple del Parlament de Catalunya s’ha posicionat clarament per tirar endavant aquest projectes. Per això valorem molt positivament que comparegui la Consellera i doni explicacions” ha declarat el portaveu de la CUP-DT, Dani Cornellà.

“Cal un compromís ferm en projectes de mobilitat compartida que connectin comarques i facilitin la mobilitat dels veïns i les veïnes”, ha assenyalat el diputat de la CUP-DT, Dani Cornellà, tot destacant que el transport representa més d’un terç de les emissions de gasos efecte hivernacle de Catalunya i que per descarbonitzar el sector cal millorar i ampliar la xarxa ferroviària existent, millorar el servei d’autobusos i implementar els tren trams necessaris.

La CUP continua defensant la necessitat d’escoltar les plataformes d’arreu del país, que treballen i proposen mesures per millorar la mobilitat pública del país. “Cal que el govern escolti, cal que aquestes propostes avancin el més ràpid possible per millorar tants anys de “desinversió” dels diferents governs de l’Estat en transport públic a Catalunya que ens han deixat una xarxa ferroviària en molt mal estat que pateix averies i incidències constantment” ha manifestat el portaveu de la CUP a la Comissió de Territori.