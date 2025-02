Català a l'escola

Incidències a les votacions de les famílies per triar la llengua base

Aquest matí començat la consulta a les famílies i ja han començat les primeres incidències. STEPV ha recopilat algunes incidències com:

Problemes per accedir a la plataforma

L’accés a la plataforma ha funcionat de forma irregular i s’ha penjat diverses vegades, segurament per la quantitat de persones que han entrat a contestar la consulta.

Problemes per accedir amb la clau pròpia

El sistema et dona tres opcions per accedir a la consulta: crear una clau pròpia, usar la clau permanent/certificat digital o el DNI electrònic. Hi ha persones que no han pogut crear la clau pròpia i han hagut de recórrer a les altres opcions.

Zona d’influència o zona limítrof

Una de les preguntes que s’ha de contestar, per a l’alumnat de 6è de primària que el curs que ve passa a l’institut, en cas que “sobre” si no hi ha lloc per a la llengua que ha triat, ha d’especificar si l’institut està en zona d’influència o limítrof.

La immensa majoria de les famílies no saben què triar en aquesta opció perquè desconeixen les zones i és una qüestió decisiva, perquè si s’equivoquen en la resposta tindran una puntuació inferior en cas que, quan arriben a l’institut, no hi haja prou places per a la llengua que han triat i seran enviats a un grup de l’altra llengua.

A més, una vegada s’envia la consulta ja no es pot rectificar ni corregir les errades, un fet que atempta contra el dret a la rectificació.

La majoria de les consultes que han arribat han sigut sobre aquesta qüestió.

Dificultats per triar l’opció de valencià des del mòbil

Un altre problema que ha arribat i que s’està estenent per les xarxes socials és que si es fa la consulta des del mòbil en vertical, l’opció de llengua base valencià no es pot triar, ja que el cercle per a marcar aquesta opció no apareix. En canvi el cercle per a marcar l’opció castellà sí que apareix i és molt fàcil marcar castellà quan en realitat es vol marcar valencià.

El Sindicat està elaborant un vídeo on es veu perfectament aquesta situació. A més, no es pot triar el país (només alguns països que comencen per A), ja que el desplegable de països no funciona.

Conclusions

La plataforma per accedir a la consulta presenta dificultats d’accés i moltes famílies de 6è de primària contestaran malament l’opció de zona d’influència/limítrof, fet que els perjudicarà en un futur per al desempat en cas que no hi haja suficients places en la llengua elegida.

Les votacions des del mòbil presenten problemes afegits que poden desvirtuar totalment el resultat.

En definitiva, un desgavell que tindrà conseqüències si els resultats no són els que les famílies realment han triat, fet que generarà nombroses reclamacions.

Però en fi, les famílies també tenen llibertat per enfadar-se i reclamar.