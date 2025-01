MEMÒRIA HISTÒRICA

Presentació del manifest Rutes de la llibertat a l'Empordà

Presentació del manifest Rutes de la llibertat a l’Espai l’Airola a Vilamaniscle (Alt Empordà).

El dissabte 25/01/25 de 11:30h a 12h. D’11:30h a 12h hi haurà una actuació musical de part dels Cants de Llibertat de Terrassa, i de 12h a 13h l’acte en sí, on prendran part: Oriol Falguera (President de Reeixida). Montserrat Vilà (filla de Francesc Vilà Sales, un dels quatre primers herois que van entrar a la Catalunya ocupada per Franco, el juliol de 1939) i David Iglesias (Moderador de l’acte)

L'acte de presentació del projecte serà dos dies abans del Dia Internacional de Commemoracio en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust.