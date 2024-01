Holocaust

La Fundació Reeixida i les famílies dels passadors de les rutes de la llibertat, encendran una de les sis flames del Parlament,

D’aquesta manera es posa una fita més d’aquestes rutes, ja que la nostra fundació serà un dels sis convidats a encendre la flama, al igual que els representants del poble jueu; del poble gitano; del col·lectiu de perseguits per raons polítiques; de Persones amb Discapacitat, del col·lectiu

LGBTI.

Junt amb el president de la nostra entitat Oriol Falguera, hi seran presents els fills i les filles dels independentistes catalans Gregori Font i Cativiela i Francesc Vilà i Sales que des de juliol de 1939 van ser els primers a escapar-se dels camps de concentració on eren tancats a l’Estat Francès, entrant a la Catalunya ocupada per Franco, i seguidament col·laborant amb els serveis dels aliats i amb els governs francès, britànic, polonès i nord-americà durant la Segona Guerra

Mundial.

Salvant vides per la frontera d’aquells que s’escapaven de la barbàrie nazi-feixista, jueus, integrants del Govern Polonès, aviadors nord-americans i britànics, un ministre belga, el senador francès Tizier, Maurice Clavel i el ministre francès de la guerra Monteil, entre molts d’altres...

Els que feien aquestes tasques de salvar vides, que seguiren vivint a la Catalunya Nord després de la Segona Guerra Mundial (Allà van ser reconeguts i condecorats per les potències aliades), mentre que els que es van quedar a la Catalunya ocupada per Franco, van passar anys a presó... i van seguir essent reprimits per la policia espanyola durant anys i anys, però ells es van mantenir ferms.

Ara que els fills d’aquests herois encara son vius, ja que els seus pares mai van ser homenatjats en vida, és una ocasió immillorable per tal de que els seus familiars intervinguin en aquest acte i deixin present aquest missatge de no rendició.

Les seves famílies, tindrà aquest dijous el primer gest del nostre Parlament.

Assistiran a l’acte:

Els fill/es de Gregori Font i Cativiela i de Francesc Vilà i Sales, que seguint les ordres dels seus superiors de Nosaltres Sols! s’escaparan del Camp de concentració d’Agde (Occitània, Estat Francès). Ells són els primers militants independentistes que entraren cap a l’interior de Catalunya, troben un país negre i devastat, i activaren les rutes de la llibertat per a salvar del

nazisme i el feixisme a tothom que se n’escapés.

A més del president de la Fundació Reeixida, Oriol Falguera, que és qui ha activat aquest projecte, entre molts d’altres de recuperació de la memòria històrica i nacional de Catalunya.