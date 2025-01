Català a l'escola

Més de 4000 al·legacions contra el projecte d’ordre que regula la tria de la llengua base per part de les famílies al País Valencià

Avui han tornat les activitats lectives en els centres educatius després del Nadal. STEPV va fer balanç de l’any 2024 en aquest comunicat, un any marcat per l’aplicació de les polítiques contràries a l’ensenyament públic i al valencià. STEPV també ha criticat la gestió de la dana per part de la Conselleria d’Educació i n’ha exigit la dimissió del conseller, José Antonio Rovira, juntament amb el president Mazón.

Per al que queda del curs 2024/25, STEPV exigeix l’acceleració de la rehabilitació i reconstrucció dels centres afectats per la dana i denuncia la manca d’informació per part de la Conselleria a la comunitat educativa sobre la situació dels centres. En eixe sentit, STEPV continuarà en contacte permanent amb els centres afectats per conèixer l’evolució de la situació de cada centre. El Sindicat també es manté a l’espera de les conclusions de la Inspecció de Treball respecte a la denúncia presentada sobre l’obertura dels centres sense cap informe de neteja, desinfecció i seguretat. Igualment, i per la informació que té el Sindicat, sembla que la Conselleria no ha aprofitat les vacances de Nadal per avançar en la rehabilitació i la reconstrucció dels centres afectats, un fet que, en cas de confirmar-se, posaria de manifest novament la manca d’interés de la Conselleria en la recuperació d’aquests centres.

STEPV continua exigint la retirada del districte únic segregador i exigeix la negociació de millores salarials i de condicions laborals del professorat, així com la reducció de les ràtios d’alumnat. Sobre l’aplicació dels acords de plantilles, el Sindicat considera que s’han d’oferir totes les places de forma immediata i no progressivament i que el professorat interí que obtinga aquestes places cobre fins el 31 d’agost i no fins el 30 de juny.

Respecte a la consulta a les famílies sobre la llengua base, la Conselleria ha publicat avui l’informe sobre els milers d’al·legacions rebudes durant les vacances de Nadal (període que va obrir l’administració per poder fer les al·legacions). En concret s’han presentat 4145 aportacions, de les quals 4111 exigien la retirada de l’ordre que regularà la consulta, que la Conselleria ha desestimat.

És evident que la comunitat educativa rebutja la consulta a les famílies sobre la llengua base i, molt probablement, les al·legacions s’hagueren incrementat si s’hagués obert el termini en període lectiu i no en plenes vacances de Nadal.

Per totes aquestes qüestions, el Sindicat considera que el conseller Rovira ha de dimitir i el govern valencià ha de canviar radicalment les seues polítiques en matèria d’educació i treballar per aplicar immediatament els acords de plantilles docents, reduir les ràtios d’alumnat, millorar el salari i altres condicions laborals del professorat, derogar la llei de “llibertat” educativa i apostar per l’ensenyament en valencià, impulsar la rehabilitació i reconstrucció dels centres afectats per la dana i d’aquells altres que ho necessiten i eliminar el districte únic segregador.

STEPV no descarta impulsar la convocatòria de noves mobilitzacions per tal d’aconseguir aquests objectius.