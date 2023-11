Català a l'escola

STEPV, STEI Intersindical i USTEC-STEs (IAC) fan un un front comú per reivindicar la llengua a l’ensenyament

Ahie a l’Escola de Formació i Mitjans Didàctics de l’STEI Intersindical es va fer la conferència de premsa conjunta dels tres sindicats majoritaris de l’ensenyament a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears: USTEC·STEs (IAC), STEPV-IV i STEI Intersindical.

Marc Candela, de l’STEPV-IV, va explicar que des 1984 al País Valencià va haver-hi un sistema de línies, en català i en espanyol. Aquest sistema preveia un increment de l’ús del català a les línies en espanyol, que no es va produir.

El 2018 el Govern del Botànic va substituir aquests programes per un sistema únic en què tot l’alumnat havia de fer un mínim de 25% en català i un 25% en espanyol; i la resta en l’altra llengua i en anglès.

El Govern actual del PP i Vox ha anunciat que derogarà aquesta llei i que establirà un programa únic a cada centre perquè les famílies trien quina serà la llengua vehicular del centre. Aquest fet suposarà un gran retrocés per a l’ensenyament en català.

L’STEPV-IV proposa una regulació similar al Decret de mínims de les Illes Balears. En aquest sentit, ha apuntat que és molt important la feina conjunta amb entitats com ara Escola Valenciana.

Iolanda Segura, de la USTEC·STEs (IAC), va denunciar que les campanyes en contra de la immersió a Catalunya venen de lluny —amb episodis com l’oposició als aspectes lingüístics de l’Estatut del 2006— i són provocats per grupuscles minoritaris que van contra la convivència. Els tribunals prenen part i anteposen les idees de llibertats individuals a les de les llibertats col•lectives.

Segura també va dir que el nou Decret d’ús del català a l’ensenyament no blinda la llengua catalana i, molt probablement, no servirà per a frenar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un mínim del 25% de les classes en castellà a les aules.

Per a la USTEC la immersió lingüística ha funcionat, ja que els alumnes tenen un coneixement equitatiu de llengua catalana i castellana. Aquest model educatiu prioritza la igualtat d’oportunitats i la cohesió social: el resultat de les competències bàsiques i la selectivitat indiquen que el model d’immersió garanteix l’aprenentatge i la competència en les dues llengües.

Pel que fa a les Illes Balears, Miquel Gelabert (de l’STEI Intersindical) va rebutjar els plans del PP i Vox contra la llengua pròpia en tots els àmbits, no només l’educatiu. Ha remarcat que el projecte polític de la dreta i l’extrema dreta és la substitució absoluta de la llengua catalana per la llengua espanyola en tots els àmbits.

També va recordar que els problemes principals de l’ensenyament tenen relació amb les inversions, i se centren en aspectes com ara les ràtios, les infraestructures o l’atenció a la diversitat.

Els tres sindicats que van participar a la conferència de premsa mantindran la col·laboració per a construir un moviment unitari que freni els peus a l’ofensiva política contra la nostra llengua.