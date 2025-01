Audiovusuals en acatalà

Demanen que la 2 de TVE també sigui en català al Pais Valecià i a les Illes

L

Per aquest motiu, diverses entitats com Plataforma per la Llengua amb vist amb buns ulls aquesta idea, demanen que també ho sigui a tots els terriororis de domini català, o sigui al sud de l'Albera i a les Illes

A més, el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha assenyalat que «un canal estatal (La 2) sigui íntegrament en català no només és just sinó que és lògic. Per això seria INTOLERABLE que es fes únicament a Catalunya i no a Balears o al País Valencià, que no es fes per garantir els drets dels ciutadans sinó per l'acord amb un partit concret».