Black Friday

Debats en la comunitat educativa catalana que qüestionen la digitalització escolar i social, en plena campanya de Black Friday

Arriba a Catalunya la campanya Escola Saludable d’Ecologistes en Acció: Barcelona, Manresa, L’Hospitalet de Llobregat els dies 28, 29 i 30 de novembre respectivament, són les primeres localitats on es presentaran (i es lliuraran) les guies per a famílies i docents ‘Créixer saludablement en un món digital’ i la nova guia educativa en imatges ‘Créixer amb pantalles no és igual a progrés’. L’objectiu? Aprofundir en la reflexió actual de la comunitat educativa sobre una revolució digital que s’ha venut com “verda”, innòcua, immaterial, sostenible i imprescindible.

Professionals de l’ensenyament i de la salut exposaran les alertes científiques i expertes sobre les diferents problemàtiques reconegudes del procés d’hiperdigitalizació de l’àmbit educatiu i social: Julio Carmona, infermer en l’àmbit de les drogodependències, és el coordinador confederal de la campanya Escola Saludable, i Javier Zarzuela Aragón, que coordina la campanya a la Comunitat de Madrid, és mestre de primària i autor del llibre: STOP TIC INFÀNCIA: per què desdigitalitzar l’escola.

En la seva xerrada visibilitzaran les aportacions i normes de l’àmbit científic, professional i institucional per a un ús dels mitjans digitals que tenen en compte l’edat i situació de major vulnerabilitat de nenes, nens i adolescents i recomanen postergar i limitar la seva introducció; i busquen formar persones que afrontin l’ús d’aquesta tecnologia de manera sòbria, biocompatible, sostenible, ètica i crítica.

També identificaran els mites tecnològics que subjauen a l’actual procés d’hiperdigitalizació social, acrític i desregulat. Els ponents parteixen del coneixement científic independent actual que visibilitza les conseqüències negatives associades a l’ús de pantalles i al seu inici precoç: alteracions de la salut mental i física, així com de les seves implicacions conegudes en el desenvolupament cerebral i en els àmbits acadèmic i de l’aprenentatge.

Així mateix, abordaran el caràcter adictògen de les pantalles i el consegüent augment exponencial de conductes addictives en menors, tot posant sobre la taula les tàctiques deliberades, més habituals i profusament aplicades per la indústria digital en aquest sentit, denunciades davant tribunals per danys en la salut mental dels menors.

Afrontaran igualment els inassumibles costos de les tecnologies digitals pel seu impacte ambiental, climàtic i sanitari, així com per la pèrdua de privacitat i les estratègies de control social, com les denunciades per la UNESCO o per la pròpia Agència de Protecció de Dades.

Ecologistes en Acció manifesta la necessitat de reconsiderar l’actual procés hiperdigitalizador en l’àmbit educatiu i familiar, i que aquest debat doni veu a familiars i docents per a garantir l’atenció i les competències digitals sense pantalles, així com evitar la pressió social d’una introducció precoç i ‘disruptiva’ de la tecnologia digital en menors.

Dies, hores i localitzacions de les presentacions:

El 28 de novembre a Barcelona: a l’escola Torrent de Can Carabassa, a les 18:00.

El 29 de novembre a Manresa: Centre Cultural el Casino, a les 18:00.

El 30 de novembre a L’Hospitalet de Llobregat: espai La Figa, a les 11:00.