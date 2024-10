Moviment veïnal

La iniciativa ciutadana Terrasses Veïnals aconsegueix gairebé 18.000 signatures

La FAVB valorarà el pròxim dimarts, en roda de premsa a la de Plaça Sant Miquel, els resultats de la campanya per unes terrasses veïnals i farà entrega de les gairebé 18.000 signatures que la Iniciativa Ciutadana ha aconseguit durant els últims quatre mesos.

Ho farà en un acte públic en el que participaran diverses entitats i associacions veïnals, el proper dimarts a les 10.30h a la plaça Sant Miquel.

El lliurament dels plecs a l'Ajuntament suposarà el final de la campanya per recollir signatures i l'inici dels tràmits per validar-les. Després, el consistori tindrà tres mesos per tramitar la nova ordenança que, segons el reglament de participació, haurà de contemplar la proposta de la FAVB, que reclama un repartiment just de l’espai públic, usos que garanteixin la mobilitat i accessibilitat, horaris compatibles amb la vida quotidiana i un règim sancionador efectiu.