Espai públic

L’Ajuntament de Barcelona no aplica quinze regulacions de l’ordenança de terrasses

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) ha demanat reiteradament a l’Ajuntament de Barcelona una nova Ordenança de Terrasses que garanteixi el dret a la ciutat dels veïns i veïnes, amb uns horaris que respectin el dret al descans i un règim sancionador més dur. Però amb l’Ordenança actual, el Consistori ja podria començar a posar ordre en aquest desgavell. És per això que la Favb ha fet arribar a la regidora Janet Sanz, els regidors de Districte y els grups municipals un document amb. Quinze aspectes en què ja té potestat per actuar i encara no ho fa.Entre les mesures proposades, la Favb demana l’aplicació “extensa” de la mesura d’de les terrasses en zones turistificades o zones acústiques de règim especial (ZARE), proposant fins aper problemes de saturació i de soroll nocturn provocats per les terrasses.La Federació també demana l’acompliment de l’article 6 pel que fa a la, donat que “actualment es fan servir molts models que queden fora de la normativa, ocupant el doble o el triple de l’espai permès”. Així mateix, exigeix mesures tan bàsiques com “identificar de forma molt clara l’espai autoritzat [per a les terrasses], d’acord al que estableix l’article 7, amb les corresponents”.