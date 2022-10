Privatització de l'espai públic

Protesta veïnal a Barcelona contra les conseqüències de la massificació de terrasses a Enric Granados

Molts són els carrers i places de la ciutat de Barcelona afectats per l’oci nocturn i el soroll, nociu per a la salut especialment en horari nocturn. D’entre tots, el carrer d’Enric Granados és l’exemple perfecte del que no pot passar en ple centre d’una ciutat: una zona amb 115 habitatges on trobem 119 llicències de terrasses.

El soroll provoca greus problemes de salut: el soroll mata! Ho volem denunciar un cop més en un dels llocs més castigats per aquesta problemàtica a Barcelona, aquest pròxim dimecres 26 d'octubre a les 19 hores a la confluència dels carrers d'Enric Granados i Provença.

Exigeixen a l’Ajuntament que actuï i que defensi els drets veïnals, prenent mesures com:

-Reducció dels horaris de tancament de terrasses, no tan sols a les Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN), sinó a tota la ciutat.

-Retirada immediata de les ampliacions de terrasses Covid no consolidades.

-Reducció de l’horari de tancament dels locals d’oci nocturn, discoteques, bars musicals i qualsevol tipus d’esdeveniment públic o privat, equiparant-los als horaris europeus.

-Inspecció continuada i control estricte del compliment de l’ordenança de terrasses i de les lleis d’accessibilitat als carrers de la ciutat, sancionant els establiments infractors.

-Retirada immediata de la llicència als establiments amb incompliments reiteratius.

-Obligació dels locals a fer respectar el descans dels veïns i veïnes.

-Obligació del locals a disposar de vigilància de seguretat i que s’encarregui del compliment de les lleis en el seu radi més proper.