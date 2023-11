Moviment veïnal

La Favb demana que es faci efectiva la prohibició d'estufes a les terrasses

Som ja a primers de novembre i les temperatures a Barcelona van més enllà del tradicional estiuet de Sant Miquel. A Catalunya, a l’octubre s’ha arribat gairebé als 35ºC, i encara recordem l’estiu que hem passat: de nou, amb rècords de temperatures al juliol i l’agost. Doncs això, entre altres efectes, és el canvi climàtic.

La Favb va denunciar l’any passat que una acció tan absurda com situar estufes -de gas o elèctriques- a les terrasses no tenia cap sentit. Teniu tota la informació detallada al comunicat “La Favb demana prohibir les estufes de les terrasses a partir del gener”.

Fruit de la pressió veïnal, el desembre del 2022 el Plenari de l’Ajuntament va considerar revisar els terminis de la prohibició de les estufes i avançar-la al gener del 2024, a través d’un prec del Grup Municipal d’ERC. I abans que els restauradors comencin a encarregar o comprar estufes, és un bon moment per recordar aquest compromís i, alhora, insistir com d'inútil i contaminant és aquesta acció a les terrasses.

Tothom espera que faci una mica de fred, per salut física i mental, i per motius mediambientals, i quan en faci, que potser també serà extrem, els interiors dels locals estan, en general, perfectament preparats i aclimatats per fer-hi front. I en tot cas, si es vol estar al carrer, la solució és senzilla: amb la jaqueta i una manta a les cames. Així es fa a molts llocs d’Europa, incloent-hi aquells on les temperatures són bastant més baixes que a Barcelona, com ara Copenhaguen o París.

L'entitat demana, doncs, que l’Ajuntament modifiqui ja aquesta regulació, prohibint tota mena d’estufes a les terrasses de la ciutat aquest pròxim hivern.