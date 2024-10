Moviment veïnal

Representants dels grups municipals es posicionen sobre la modificació de l’actual ordenança de terrasses

Més de 15.000 persones majors de 16 anys i empadronades a Barcelona han signat la campanya que porta el lema «Volem unes terrasses que ens deixin passar, jugar i dormir!», que reclama un repartiment just de l’espai públic, usos que garanteixin la mobilitat i accessibilitat, horaris compatibles amb la vida quotidiana i un règim sancionador efectiu.

Representants de tots els grups municipals, excepte l’extrema dreta, es van posicionar ahir sobre la Iniciativa Ciutadana promoguda per la Favb perquè el Consell municipal de l’Ajuntament de Barcelona inclogui en un punt de l’ordre del dia el debat sobre la modificació de l’actual ordenança de terrasses.

Va ser en el marc d’una taula rodona organitzada per la federació veïnal a Espai Línia, durant la qual es va anunciar l’assoliment de la campanya de recollida de signatures que s’ha portat a terme durant tot l’estiu i que ha requerit la mobilització de desenes d’activistes veïnals.

La gran majoria de les signatures s’han realitzat de manera presencial, a taules instal·lades a l’espai públic i als locals que els activistes han posat a l’abast de la ciutadania durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, coneixedors que la plataforma digital Decidim.Barcelona -eina que l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania per signar- encara no és una eina efectiva i popular. La mostra és que no arriben a 500 les signatures aconseguides a través d’aquest mètode.

Les regidores i regidors Raquel Gil (PSC, responsable de Comerç, Restauració i Mercats al govern municipal), Joana Ortega (Junts), Jordi Castellana (ERC), Pau González (Barcelona en Comú) i Àngels Esteller (PP) van parlar dels quatre temes on posa el focus la campanya: l’accessibilitat, el règim sancionador, els horaris i l’aforament.

Ara que la Favb ha aconseguit les 15.000 signatures el govern municipal té l’obligació de portar el debat al Plenari, tal i com ha anunciat Pere Mariné, representant de la Favb: “Ara si o si hi haurà un debat de terrasses si el govern municipal vol complir el reglament de participació, hem aconseguit les signatures perquè realment hi ha un problema a la ciutat. Els veïns i les veïnes venen a signar en massa queixant-se de la situació als seus carrers. Això no es pot mantenir, hem de buscar solucions”.